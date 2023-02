Quali sono i sintomi iniziali della fibromialgia?

La fibromialgia è una malattia cronica caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso e persistente, accompagnato da affaticamento, disturbi del sonno, rigidità articolare e altri sintomi come cefalea, intorpidimento, formicolio e sensibilità alle temperature.

La causa esatta della fibromialgia non è ancora completamente compresa, ma sembra essere legata a una combinazione di fattori, tra cui una sensibilità aumentata del sistema nervoso centrale e una disfunzione del sistema di controllo del dolore.

La diagnosi della fibromialgia viene effettuata in base ai sintomi del paziente e all’esclusione di altre possibili condizioni che potrebbero causare i sintomi simili, come l’artrite reumatoide, la sindrome da affaticamento cronico o il lupus eritematoso sistemico.

Attualmente non esiste una cura per la fibromialgia, ma ci sono trattamenti che possono aiutare a ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita, come la terapia farmacologica, la fisioterapia, la terapia occupazionale, la gestione dello stress e l’esercizio fisico moderato.

Quali sono i sintomi della fibromialgia?

La fibromialgia è una malattia che si manifesta con una serie di sintomi cronici che possono variare in intensità e frequenza da persona a persona. Alcuni dei sintomi più comuni della fibromialgia includono:

Dolore diffuso: il sintomo principale della fibromialgia è un dolore muscolo-scheletrico generalizzato, che può variare in intensità e localizzazione. Il dolore è spesso descritto come una sensazione di bruciore, dolore sordo o come una sensazione di puntura. Affaticamento: una sensazione di stanchezza cronica è un altro sintomo comune della fibromialgia. Anche dopo un riposo sufficiente, il paziente può sentirsi ancora stanco e privo di energia. Problemi del sonno: le persone con fibromialgia spesso hanno difficoltà a dormire, il sonno può essere interrotto da risvegli frequenti, eccessiva sudorazione notturna e apnee notturne. Disturbi dell’umore: la fibromialgia è spesso associata a sintomi di depressione e ansia, nonché a irritabilità, confusione e difficoltà di concentrazione. Problemi gastrointestinali: la fibromialgia può causare sintomi gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea e stitichezza. Altri sintomi: formicolio o intorpidimento alle mani e ai piedi, rigidità articolare, mal di testa, sensibilità ai rumori e alla luce sono sintomi che possono essere associati alla fibromialgia.

La fibromialgia può essere difficoltosa da diagnosticare poiché i sintomi possono essere simili a quelli di altre condizioni. Se si sperimenta una combinazione di questi sintomi, è consigliabile parlare con un medico per una valutazione approfondita.

