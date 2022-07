Formicolio alle mani, quali sono le cause?

È una sensazione comune: tutti almeno una volta nella vita abbiamo avvertito la sensazione di formicolio alle mani. Ma a cosa può essere dovuto?

Perché mi formicolano le mani?

Probabilmente abbiamo sentito tutti almeno una volta nella vita una temporanea sensazione di formicolio alle mani. Può succedere se ci addormentiamo in una posizione scomoda, ad esempio.

Oltre al formicolio, potresti anche avvertire intorpidimento, dolore o debolezza intorno alle mani.

Una varietà di fattori o condizioni può causare formicolio alle mani. Scopriamo insieme le cause più comuni.

Cause del formicolio alle mani

Ecco una lista delle condizioni che possono associarsi al formicolio alle mani:

Neuropatia diabetica. La neuropatia si verifica a causa di danni ai nervi. Sebbene esistano molti tipi di neuropatia, la neuropatia periferica può interessare mani e piedi. La neuropatia diabetica si verifica quando il danno ai nervi è causato dal diabete. Può interessare gambe e piedi e talvolta braccia e mani.

Le carenze vitaminiche possono essere causate dalla mancanza di una vitamina specifica nella dieta o da una condizione in cui il corpo non assorbe correttamente la vitamina. Alcune vitamine sono importanti per la salute dei tuoi nervi, tra cui: vitamina B12, vitamina B6, vitamina B1, vitamina E, vitamina B9 o folato.

Quando c'è troppa pressione su un nervo, questo può schiacciarsi. Ad esempio, le lesioni, i movimenti ripetitivi e alcune condizioni infiammatorie possono causare questo fenomeno. Un nervo schiacciato può verificarsi in molte aree del corpo e può colpire le mani, causando formicolio, intorpidimento o dolore.

Il tunnel carpale è una condizione comune che si verifica quando il nervo mediano viene compresso mentre si muove attraverso il polso. Ciò può verificarsi a causa di lesioni, movimenti ripetitivi o condizioni infiammatorie. Le persone con tunnel carpale possono avvertire intorpidimento o formicolio alle prime quattro dita della mano.

Anche alcune malattie autoimmuni possono provocare una sensazione di formicolio alle mani. Tra queste ricordiamo l’artrite reumatoide, la sclerosi multipla, il lupus, ecc.

Alcune infezioni come la Malattia di Lyme, l’HIV e l’epatite B e C presentano tra i sintomi in comune il formicolio alle mani.

