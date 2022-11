Come fermare la diarrea? I cibi da scegliere e da evitare

La diarrea è un tipo comune di disturbo o infezione gastrointestinale. Provoca frequenti ed eccessive secrezioni intestinali sotto forma di feci anormalmente acquose e dolori di stomaco.

La diarrea acuta dura una o due settimane mentre sei temporaneamente malato. Potresti anche avere una diarrea cronica che persiste per più di diverse settimane.

La diarrea acuta, però, è uno dei migliori meccanismi di difesa del corpo contro un’infezione o un virus. Sebbene siano scomodi e spiacevoli da affrontare, i sintomi della diarrea a breve termine aiutano a espellere rapidamente le sostanze nocive dal tratto gastrointestinale prima che abbiano la possibilità di causare ancora più problemi o complicazioni.

Come fermare la diarrea in modo naturale

Mangia cibi lenitivi e facili da digerire

Cosa mangi quando hai la diarrea? Ecco alcuni dei migliori alimenti che possono aiutarti a fermare i sintomi della diarrea:

Mangia con leggerezza: più cibo consumi, più difficile sarà il lavoro dei tuoi organi digestivi. Probabilmente non avrai molto appetito mentre hai la diarrea, quindi cerca di mangiare piccole quantità distribuite durante il giorno.

Cibi semplici facili da digerire: segui una dieta di cibi insipidi come cereali integrali semplici, banane, riso, salsa di mele e toast, in particolare nei priim giorni del disturbo. Conosciuto anche come dieta BRAT, questi alimenti sono facili da digerire e possono fornire alcune fibre per aiutare ad aggiungere volume alle feci.

Olio di semi di lino: è stato dimostrato che riduce la durata della diarrea.

Frutta e verdura: forniscono acqua, fibre ed elettroliti. Prova a fare un frullato o un sorbetto con frutta e verdure per renderle più digeribili.

Miele crudo e zenzero: In alcune persone una piccola quantità di miele e radice di zenzero aggiunti alla tisana può aiutare a lenire lo stomaco e a ridurre l’irritazione.

Quali alimenti causano la diarrea?

I seguenti sono cibi da evitare quando si ha la diarrea acuta o si soffre di sintomi cronici:

Latticini convenzionali : i latticini trasformati possono essere difficili da digerire e possono peggiorare la diarrea. Tuttavia, i latticini crudi, come lo yogurt o il kefir, sono ricchi di probiotici, che possono supportare la funzione intestinale.

: i latticini trasformati possono essere difficili da digerire e possono peggiorare la diarrea. Tuttavia, i latticini crudi, come lo yogurt o il kefir, sono ricchi di probiotici, che possono supportare la funzione intestinale. Eventuali potenziali allergeni: Come accennato in precedenza, la diarrea può derivare da allergie alimentari come glutine, noci, crostacei e latticini.

Come accennato in precedenza, la diarrea può derivare da allergie alimentari come glutine, noci, crostacei e latticini. Grassi e oli trasformati : Troppo grasso può sconvolgere lo stomaco sensibile e peggiorare la diarrea. Ciò può includere grassi da prodotti confezionati con oli vegetali raffinati, fast food, cibi a base di formaggio, carni lavorate o cibi fritti.

: Troppo grasso può sconvolgere lo stomaco sensibile e peggiorare la diarrea. Ciò può includere grassi da prodotti confezionati con oli vegetali raffinati, fast food, cibi a base di formaggio, carni lavorate o cibi fritti. Zucchero aggiunto e dolcificanti artificiali : i batteri amano mangiare lo zucchero e lo zucchero riduce il sistema immunitario e il funzionamento digestivo in molti casi.

: i batteri amano mangiare lo zucchero e lo zucchero riduce il sistema immunitario e il funzionamento digestivo in molti casi. Caffeina : la caffeina può stimolare i muscoli del tratto digestivo, aumentando i movimenti intestinali e i crampi.

: la caffeina può stimolare i muscoli del tratto digestivo, aumentando i movimenti intestinali e i crampi. Bevande gassate e zuccherate.

Alcool.

