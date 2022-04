Quali sono le cause della bocca amara?

La bocca amara è una sensazione sgradevole che può manifestarsi a causa di diversi fattori. Scopriamo insieme quali sono le cause.

Perché ho la bocca amara?

La bocca amara è una sensazione sgradevole che può provocare nausea in chi la sperimenta. Essa, infatti, può influenzare il gusto dei cibi consumati e produrre una sensazione di disgusto nei confronti di determinati alimenti.

Questo fenomeno può presentarsi a causa di diversi fattori, patologici e non. Solitamente, la bocca amara tende a scomparire in breve tempo, ma in alcuni casi perdura creando non pochi fastidi.

Per eliminare il problema bisogna innanzitutto capire a cosa è dovuto. Nel prossimo paragrafo vi parleremo delle cause.

Le cause

Per quanto riguarda le cause non patologiche, l’amaro in bocca può essere dovuto a:

• cattiva igiene orale. In questo caso è bene avare i denti dopo ogni pasto e utilizzare fio interdentale e collutorio. Il dentista potrà aiutarvi a risolvere facilmente il problema

• abuso di alcol

• tabagismo

• dieta non bilanciata. L’abitudine di alimentarsi in maniera sregolata (passando dall’eccessivo consumo di cibo a digiuno) può scatenare la sensazioni di amaro in bocca. Anche i regimi alimentari iperproteici si associano a questo fenomeno.

• stile di vita sregolato e stressante. Lo stress, infatti, può avere forti ripercussioni sul funzionamento dello stomaco e del fegato.

• menopausa

• gravidanza

• utilizzo per lunghi periodi di alcuni farmaci, come l’ibuprofene, l’aspirina, gli antibiotici e gli antimicotici

Per quanto riguarda le malattie che possono provocare la bocca amara, ricordiamo:

problemi all’esofago o allo stomaco, tra cui il reflusso gastroesofageo

infezioni del cavo orale

ernia iatale

ulcera peptica

diabete

calcoli alla cistifellea

tumore allo stomaco

Data l’ampia varietà di condizioni associate a questo disturbo, è opportuno richiedere un parere medico soprattutto nel caso in cui la sensazione di bocca amara si prolunghi nel tempo.

