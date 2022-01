Qual è la parte del corpo che ha bisogno di più pulizia?

C'è una parte, più delle altre, che andrebbe lavata e spesso. E non sono le mani, come si potrebbe immaginare...

Ebbene, secondo vari studi, come quello di un gruppo di ricercatori americani pubblicato sulla rivista scientifica PLOS, i nostri ombelichi sono una foresta di batteri!

Il motivo? La sua forma (soprattutto per chi ha l’ombelico cavo), che complica la pulizia e favorisce la traspirazione.

Analizzando i batteri presenti nell’ombelico di 60 coinvolti nello studio, i ricercatori hanno trovato 2.368 batteri diversi.

Curiosità: ogni individuo potrebbe avere una popolazione unica e molto variegata, a tal punto che alcuni batteri presenti nei nostri ombelichi ci sono sconosciuti!

Fortunatamente, la maggior parte di questi batteri non ha alcun impatto sulla nostra salute. Ma se vogliamo evitare cattivi odori e infezioni, non trascurare questa parte del tuo corpo durante la tua prossima doccia…

