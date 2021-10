Sapete perché i fagioli provocano aria nello stomaco?

I fagioli sono altamente nutrienti e ricchi di varie importanti vitamine e minerali, tra cui potassio, magnesio, acido folico, ferro e zinco. Tuttavia, sono anche noti per causare sintomi quali gas, gonfiore e mal di stomaco.

Questo articolo esamina più da vicino perché i fagioli causano la flatulenza.

I fagioli: fonti di fibre

I fagioli sono ricchi di fibre alimentari, un composto vegetale che resiste alla digestione mentre si muove attraverso il tratto digestivo.

Sono particolarmente ricchi di fibra solubile, un tipo di fibra che assorbe l’acqua nel tratto digestivo per formare una consistenza densa e gelatinosa.

La fibra solubile è associata a una lunga lista di benefici per la salute, tra cui una migliore regolarità digestiva e gestione della glicemia, livelli di colesterolo LDL (cattivo) ridotti e una migliore salute del cuore.

Tuttavia, aumentare l’assunzione di fibre troppo rapidamente può anche causare effetti collaterali negativi, tra cui gas e gonfiore.

Una volta che la fibra alimentare raggiunge il colon, viene fermentata dai batteri benefici che vivono lì. Il gas è un sottoprodotto di tale fermentazione.

Mangiare grandi quantità di fibre può anche causare altri sintomi avversi, tra cui diarrea, mal di stomaco e disagio.

La presenza del raffinosio

I fagioli contengono anche un composto chiamato raffinosio. È un tipo di carboidrato non digeribile che si trova anche in alimenti come cavoli, broccoli e cavoletti di Bruxelles.

A causa della mancanza di un enzima chiamato alfa-galattosidasi nel tratto digestivo umano, il raffinosio è generalmente scarsamente digerito.

Pertanto, il raffinosio può passare attraverso lo stomaco e l’intestino tenue senza essere digerito ed entrare nell’intestino crasso, dove viene fermentato dai batteri intestinali.

Ciò si traduce nella produzione di gas, tra cui metano, idrogeno e anidride carbonica, che causano flatulenza e gonfiore.

Ecco spiegato perché i fagioli fanno ‘scorreggiare’, cosa fare?

Prendi i fagioli, immergili nell’acqua e cuocili. In questo modo ridurrai tanto il contenuto di raffinosio prevenendo la produzione di gas.

LEGGI ANCHE: Cosa succede se fai la doccia più di 2 volte al giorno?