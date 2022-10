8 rimedi per il bruciore e il gonfiore di stomaco

Vuoi una soluzione per migliorare la digestione? Ecco alcuni consigli utili.

Ecco otto semplici consigli ma efficaci che ti aiuteranno ad evitare alcune condizioni molto spiacevoli come il bruciore o il gonfiore di stomaco.

Ricorda, però, che se hai problemi seri con lo stomaco, non esitare a consultare il tuo medico il prima possibile.

ZUPPE E ALTRI LIQUIDI

I liquidi, come la zuppa, il succo o il tè facilitano la digestione. Se non ti piacciono le zuppe, la ricetta migliore è bere tè alle erbe ma puoi scegliere qualsiasi cosa ti piaccia. Ricorda, però, che la tua bevanda non deve contenere alcol che disidrata il corpo. Evita anche la caffeina, perché stimola troppo il sistema digestivo.

MANGIARE LENTAMENTE

Prova mangiare il cibo in piccole porzioni e mastica bene.

ESERCIZIO

Lo sport è molto utile se vogliamo essere attivi e in salute. Ed è anche buono per la digestione. Ma fai attenzione ai tempi. Non praticare sport subito dopo il pasto perché può causare problemi. Quindi, svolgi i tuoi allenamenti prima di mangiare o aspetta un’ora dopo il pasto.

BATTERI “BUONI”

Aggiungi i probiotici all’alimentazione. Li puoi trovare in alcuni yogurt e nel cibo fermentato.

EVITARE UN PASTO RICCO

Pensaci due volte prima di consumare un pasto ricco. I grassi possono rimanere nel tuo apparato digerente a lungo e questo può provocare pienezza o bruciore.

DIARIO ALIMENTARE

Riporta ciò che hai mangiato e come ti sei sentito dopo averlo fatto. Quindi, la prossima volta saprai cosa ti fa male. Alcuni alimenti, come pomodori o agrumi, possono causare bruciore di stomaco.

RIDURRE LO STRESS

Lo stress è dannoso per tutto il corpo e influisce anche sul sistema digestivo, quindi cerca di evitare lo stress. Se è impossibile, prova a rilassarti in qualche modo, magari seguendo questi consigli.

CHIEDERE UN CONSULTO MEDICO

Alcuni problemi di salute o farmaci possono anche causare problemi digestivi, quindi contatta il tuo medico per avere una consulenza adeguata.