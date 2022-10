Cosa succede al tuo corpo se mangi una pera al giorno

Inserire le pere tra le abitudini alimentari è un’ottima decisione.

Perché? Ecco sei motivi.

Aiutano a perdere peso

Uno studio pubblicato da Food & Function ha scoperto un legame positivo tra il consumo delle pere e la perdita di peso. Inoltre, dal momento che questo frutto rappresenta un’ottima fonte di fibre e idratazione, può essere un’ottima aggiunta al tuo programma per dimagrire.

Fanno bene al cuore

Mangiando pere, assumiamo dosi salutari di antiossidanti che combattono i radicali liberi che possono causare danni cellulari. Le pere hanno anche proprietà antinfiammatorie che possono aiutare ad abbassare il colesterolo e ridurre l’ipertensione.

Un beneficio salutare per il cuore è stato scoperto da uno studio pubblicato dal Journal of Agriculture and Food Industry.

Possono ridurre i rischi di diabete di tipo 2

Seguire un’alimentazione sana e un piano di attività fisica può ridurre i rischi di sviluppare il diabete di tipo 2. Quando aggiungiamo anche le pere, possono contribuire pure in tal senso. Infatti, econdo uno studio pubblicato dall’American Journal of Clinical Nutrition, le pere contengono un flavonoide che può aiutare a regolare la glicemia e ridurre i rischi di diabete di tipo 2.

Possono aiutare a prevenire il cancro

Non ci sono cibi miracolosi che prevengono o curano il cancro. Tuttavia, alcuni alimenti, come le pere, possono avere un impatto positivo. Alcuni dei loro composti hanno, infatti, proprietà antitumorali.

In uno studio pubblicato dall’American Journal of Epidemiology, alcuni dei flavonoidi di questo frutto hanno un effetto positivo contro le cellule tumorali del polmone.

Possono giovare agli occhi

Le pere sono un’ottima fonte di luteina e zeaxantina, che hanno proprietà salutari per gli occhi. Secondo uno studio pubblicato da Progress in Retinal and Eye Research, questi composti possono anche aiutare a prevenire alcune malattie degli occhi.

Possono giovare alla salute digestiva

Soffri di costipazione o di altri problemi digestivi? Solo una singola pera ha abbastanza fibra per fornire quasi un quarto del fabbisogno giornaliero. Inoltre, questo frutto può essere benefico per la flora intestinale, come sostiene un articolo pubblicato da Nutrients Journal.

