Pasta al pomodoro, la ricetta classica per lasciare tutti a bocca aperta

Il pomodoro è un alimento che fa bene alla salute perché contiene numerosi nutrienti importanti per il nostro organismo. In particolare, è ricco di vitamina C, vitamina A, vitamina K, potassio e licopene, un antiossidante che gli conferisce il caratteristico colore rosso.

La vitamina C aiuta a mantenere il sistema immunitario in buona salute, la vitamina A è importante per la salute degli occhi e la vitamina K è necessaria per la coagulazione del sangue. Il potassio, invece, è un minerale importante per il buon funzionamento del cuore e del sistema nervoso.

Il licopene, in particolare, è stato associato a diversi benefici per la salute. Gli studi hanno dimostrato che può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, di alcuni tipi di cancro e di malattie croniche legate all’invecchiamento, come la degenerazione maculare.

Inoltre, il pomodoro è un alimento a basso contenuto calorico e ricco di acqua e fibre, il che lo rende un’ottima scelta per chi vuole mantenere il proprio peso sotto controllo e favorire la regolarità intestinale.

La ricetta classica della pasta al pomodoro?

Ecco la ricetta classica per la pasta al pomodoro:

Ingredienti:

400 g di spaghetti o pasta corta simile

400 g di pomodori pelati (in scatola o freschi)

2 spicchi di aglio

1 cipolla piccola

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe nero q.b.

Basilico fresco (opzionale)

Procedimento:

Inizia facendo bollire una pentola d’acqua salata per la pasta. Quando l’acqua bolle, aggiungi la pasta e cuocila per il tempo indicato sulla confezione, o fino a quando è al dente. Nel frattempo, trita la cipolla e l’aglio e mettili in una padella con un po’ di olio extravergine di oliva. Fai soffriggere a fuoco medio fino a quando la cipolla diventa trasparente. Aggiungi i pomodori pelati, schiacciandoli con una forchetta per rompere i pezzi più grandi. Aggiungi sale e pepe a piacere e fai cuocere il sugo a fuoco medio-basso per circa 10-15 minuti, o finché non diventa denso e saporito. Quando la pasta è cotta, scolala e aggiungila nella padella con il sugo. Mescola bene in modo che la pasta sia ben condita. Se lo desideri, aggiungi del basilico fresco tritato per dare un tocco di freschezza e profumo. Servi la pasta al pomodoro calda, eventualmente guarnita con un po’ di basilico fresco.

Buon appetito!

