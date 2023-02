Pasta con i broccoli, la ricetta semplice che fa bene alla salute

I broccoli, si sa, fanno bene alla salute. Sono un alimento nutriente e ricco di sostanze benefiche per l’organismo. I broccoli contengono, infatti, elevate quantità di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a mantenere il corpo sano. In particolare, sono una fonte eccellente di vitamina C, vitamina K, acido folico, potassio e fibre alimentari.

I broccoli contengono anche composti fitochimici, come i glucosinolati, che sono noti per le loro proprietà anti-cancerogene e anti-infiammatorie. I glucosinolati sono convertiti in composti attivi quando i broccoli vengono masticati o tagliati, e questi composti sono in grado di ridurre l’infiammazione e prevenire lo sviluppo di cellule cancerose.

Inoltre, i broccoli possono aiutare a migliorare la digestione, a mantenere un sistema immunitario sano e a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Insomma, i broccoli sono un alimento estremamente salutare che dovrebbe essere incluso in una dieta equilibrata e varia.

La ricetta della pasta con i broccoli

A tal proposito, vi consigliamo un piatto di pasta con i broccoli. Come si prepara?

Pasta con i broccoli

Ingredienti:

350g di pasta (preferibilmente orecchiette o fusilli)

1 mazzo di broccoli (circa 500g)

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino (opzionale)

3 cucchiai di olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

Parmigiano reggiano grattugiato q.b.

Procedimento:

Iniziare lavando i broccoli e tagliandoli in cimette. Portare a ebollizione una pentola d’acqua salata e lessare i broccoli per circa 5-7 minuti, fino a quando saranno morbidi ma non troppo sfaldati. Mentre i broccoli cuociono, tritare finemente l’aglio e il peperoncino e farli rosolare in una padella con l’olio d’oliva a fuoco medio-basso. Aggiungere i broccoli nella padella con l’aglio e il peperoncino, insaporirli per qualche minuto e aggiungere un pizzico di sale e pepe a piacere. Cuocere la pasta in acqua bollente salata fino a quando sarà al dente. Scolare la pasta e versarla nella padella con i broccoli. Mescolare bene la pasta e i broccoli, aggiungendo un po’ d’acqua di cottura della pasta se il condimento risulta troppo asciutto. Servire la pasta calda, spolverizzando sopra del parmigiano reggiano grattugiato.

Buon appetito!

Foto da DepositPhotos.