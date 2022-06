“Omicron è un disastro, ce lo prenderemo tutti”, Pregliasco mette in guardia

“Prima o poi Omicron ce la prenderemo tutti, è un disastro, perché il virus sfugge” e colpisce “anche chi è guarito e anche i vaccinati. È vero che Omicron crea situazioni meno pesanti ma c’è il rischio di incremento ulteriore nel numero dei casi, che sono sottostimati, saranno circa 100mila al giorno secondo me”.

Lo ha detto ieri, lunedì 27 giugno, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Fabrizio Pregliasco. L’esperto suggerisce di proteggersi con la mascherina: “anche al mare”.

In Italia i positivi certificati “sono almeno 600mila – ha proseguito – ma in realtà saranno il doppio, più di un milione” che conferma la previsione di un picco a luglio e ipotizza l’arrivo di una nuova variante in autunno.

Il Covid-19 per Pregliasco non si è affatto “raffreddorizzato, Omicron è ben altro che un raffreddore. Mi aspetto il picco di Omicron5 a fine luglio, e poi in autunno una nuova variante, per la quale dovrebbe esserci il vaccino adatto”.

Pregliasco. quindi, suggerisce di portare anche al mare la mascherina. “Sì, la mascherina va portata in spiaggia allo stesso modo di come portiamo gli occhiali da sole”.

Pregliasco, così come Walter Ricciardi, è stato criticato dall’infettivologo Matteo Bassetti: “In Italia si ascoltano solo i gufi. Io credo che con questo modo di affrontare la pandemia ci stiamo ponendo ai margini del mondo, e all’estero siamo considerati pari al modello cinese. Il resto del mondo ha affrontato l’aumento dei contagi senza isterismi, da noi spuntano catastrofisti che fanno solo male. E così si perde fiducia nel sistema sanitario e nei vaccini. I danni che fanno alcuni colleghi oggi si riverseranno nel prossimo autunno che rischia di essere devastante. E la colpa sarà di chi fino ad oggi non ha voluto dare respiro alle persone”.

