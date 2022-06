Covid-19, salgono i contagi in Italia, Ricciardi spiega perché

L’aumento dei contagi di Covid-19 in Italia “è la conseguenza della rimozione delle misure fatte a maggio, la conseguenza è questa ondata estiva. Se non ci prepariamo vedo l’autunno molto preoccupante”.

Così a Rai Radio1, ospite della trasmissione Radio1 in vivavoce, Walter Ricciardi, professore di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Oltretutto tra pochi giorni scade l’obbligo delle mascherine in molti luoghi di lavoro.

“Purtroppo non sono riuscito, insieme al ministro, a convincere il governo a tenere le mascherine, come pochissimi altri Paesi stanno peraltro facendo. Questo ha significato una enorme circolazione del virus soprattutto nei luoghi chiusi ma anche nelle manifestazioni di massa hanno determinato l’aumento dei contagi”.

Chi si infetta di più? “Tutti ormai. Le conseguenze – ha spiegato Ricciardi – sono più gravi per i non vaccinati ma anche quelli che non hanno fatto il richiamo: c’è preoccupazione per quegli 80enni che non hanno fatto la quarta dose, sono particolarmente vulnerabil. Il long Covid con Omicron sta diventando una prerogativa di oltre il 20% delle persone, è una fase preoccupante: sembra che ci sia una rimozione ma non è così”.

