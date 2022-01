Muco nelle feci, cosa vuol dire? Pericoli e terapia

Parlare di muco nelle feci (o mucorrea) è un argomento che mette sempre un po’ di preoccupazione e anche di non bella vista, quando evidente. Ma solitamente il muco è parte integrante delle feci, quando bisogna preoccuparsi? Parliamone.

Muco nelle feci, quello che c’è da sapere: pericoli e terapia

Il muco nelle feci è fisiologicamente presente e svolge funzione lubrificante e di protezione, può essere visibile o non visibile a occhio nudo. Tuttavia, quando presente in quantità elevate bisogna considerare delle possibilità:

1. Una gastroenterite.

2. Un problema di alimentazione non sana.

3. La sindrome del colon irritabile.

Tutte condizioni risolvibili, soprattutto quando si tratta di alimentazione non salutare. Ma è necessario rivolgersi al proprio medico per escludere la presenza di tumori (carcinoma colon-rettale, polipo intestinale) e processi infiammatori cronici a carico dell’intestino (rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn).

I segni che dovete attenzionare sono:

1. Muco visibile ad occhio nudo.

2. Sangue nelle feci.

3. Presenza di pus.

4. Colore scuro delle feci e odore maleodorante.

Insieme all’emissione di feci possono esserci dei sintomi concomitanti quali:

dolori addominali,

crampi,

distensione addominale,

cambiamento dell’alvo,

cambiamento della consistenza delle feci,

cambiamento del colore delle feci ed eventuale presenza di sangue,

emissione di feci maleodoranti,

incontinenza fecale,

nausea e vomito;

Sintomi sistemici:

febbre,

malessere generale,

dolori muscolari,

orticaria.

Più raramente, quando la mucorrea è associata a sintomi severi dall’insorgenza brusca, può essere espressione di condizioni patologiche gravi che richiedono un immediato intervento medico:

alterazioni del livello di coscienza:

confusione,

letargia,

allucinazioni,

delirio;

febbre molto alta;

anuria (riduzione della produzione urinaria) e tachicardia, che possono essere espressione di una grave disidratazione;

addome rigido, ligneo, che può essere espressione di una grave infezione estesa al peritoneo;

vomito ematico o dall’aspetto fecaloide, che può essere espressione di un’occlusione intestinale.

Se trovate un rispecchiamento in quanto descritto allora è assolutamente necessario accedere ad una visita specialistica che si baserà su un esame anamnestico, prescrizione di esame chimico-fisico e microscopico delle feci ed esami del sangue e se necessario esami strumentali.

In base ai risultati si potrà stabilire la terapia opportuna (antibiotici, chirurgia in caso di neoplasie, dieta alimentare, etc.).

LEGGI ANCHE: Quali sono le cause e i tipi del dolore addominale?