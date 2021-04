Il Covid-19 può ancora uccidere sei mesi dopo l’infezione

I sopravvissuti al Covid-19 hanno il 59% di probabilità in più di morire entro sei mesi dall'infezione rispetto a una persona non contagiata.

I sopravvissuti al Covid-19 hanno il 59% di probabilità in più di morire entro sei mesi dall’infezione rispetto a una persona non contagiata. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Quindi, ciò rappresenta 8 decessi aggiuntivi ogni 1000 persone.

Ziyad Al-Aly, capo del dipartimento di ricerca e sviluppo del centro medico VA di Saint-Louis, che ha guidato lo studio, ha affermato: «Quando guardiamo alla prima fase della malattia, vediamo solo la punta dell’iceberg. Ma stiamo cominciando a vedere cosa ci sia sotto questo iceberg, ed è davvero preoccupante».





Nel dettaglio, i ricercatori hanno analizzato i dati di 87.000 pazienti con il Covid-19 del Dipartimento per gli affari dei veterani degli Stati Uniti e hanno calcolato la probabilità di sviluppare le complicazioni pericolose per la vita a lungo termine.

L’elenco: insufficienza respiratoria, disturbi neurocognitivi, ansia, depressione, disturbi metabolici, malessere, dolori muscolari, anemia, aritmia cardiaca, danno epatico e renale, diabete, trombosi, ecc.

«Il meccanismo o i meccanismi alla base delle complicanze acute e croniche del Covid-19 non è del tutto chiaro», hanno affermato gli autori dello studio. Alcuni sono dovuti a un effetto diretto dell’infezione virale e possono essere spiegati dalla persistenza del virus nell’organismo o da un’eccessiva attivazione del sistema immunitario.

«Inoltre, effetti indiretti, come cambiamenti nella condizione sociale (riduzione dei contatti sociali, solitudine, ecc.), economici (perdita del lavoro) e comportamentali (dieta, attività fisica, ecc.) possono anche influenzare lo ‘stato di salute ed essere responsabile di alcune delle manifestazioni cliniche».

Ma il rischio non finisce qui. Perché tutti questi pazienti ricorrono a molti farmaci che possono causare problemi a lungo termine. Gli autori hanno così valutato la probabilità di consumo di 380 farmaci e sono particolarmente preoccupati per l’uso massiccio di oppioidi (9,4 persone che ne consumano di più ogni 1.000 persone) o antidepressivi con un eccesso di consumo che rappresentano 7,8 persone in più ogni 1.000. Anche l’assunzione di broncodilatatori, anticoagulanti o beta-bloccanti sta aumentando.