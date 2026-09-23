Digital detox di gruppo: a Milano nasce un nuovo modo di staccare

Il digital detox non è una novità: se ne parla da anni, spesso come pratica individuale — un weekend senza smartphone, un’app che limita lo scrolling, una vacanza “offline”. Quello che sta emergendo ora a Milano è però una versione diversa del fenomeno: il digital detox diventa collettivo, un’esperienza da vivere insieme ad altre persone invece che in solitudine.

A rendere concreta questa evoluzione è Life Circle, un movimento milanese che organizza esperienze domenicali costruite proprio attorno all’idea di “stare presenti” — con se stessi e con gli altri — mettendo per qualche ora da parte smartphone e notifiche.

Perché il digital detox funziona meglio in gruppo

La letteratura sul benessere digitale racconta da tempo quanto sia difficile mantenere buoni propositi di disconnessione quando si è soli: la tentazione di riprendere in mano il telefono è sempre a portata di mano. Il format proposto da Life Circle rovescia la logica: la disconnessione avviene in un contesto sociale, durante attività che di per sé non lasciano spazio allo smartphone — pratiche di respiro, esperienze sonore, momenti di movimento condiviso.

Il format più rappresentativo di questo approccio sono i Main Events di Life Circle, esperienze immersive pensate per accompagnare i partecipanti in un percorso che unisce socialità e presenza consapevole, in un contesto lontano dalla vita notturna tradizionale.

Un’alternativa concreta al tempo libero “always on”

Chi cerca cosa fare domenica a Milano al di fuori dei soliti circuiti trova in questi appuntamenti una proposta abbastanza inedita per il panorama cittadino: non un evento da raccontare sui social mentre accade, ma un’esperienza che quasi per definizione chiede di essere vissuta senza mediazione digitale.

Non a caso, il claim che accompagna la comunicazione del progetto è diretto: “fuori dal feed, dentro al corpo”. Una sintesi efficace di quello che, sempre più spesso, viene descritto come un bisogno reale del pubblico urbano: riappropriarsi di momenti di attenzione piena, senza per questo rinunciare alla dimensione sociale.

Approfondimenti

Per chi vuole capire meglio la filosofia dietro questo tipo di proposte, sul blog di Life Circle dedicato alla consapevolezza si trovano contenuti su mindfulness, meditazione e pratiche di presenza pensati proprio per accompagnare questo percorso, anche al di fuori degli eventi in presenza.

Resta da vedere se questo tipo di digital detox condiviso diventerà un’abitudine strutturale del tempo libero milanese o resterà un fenomeno di nicchia. I segnali, per ora, sembrano andare nella prima direzione.