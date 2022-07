Covid-19, Sileri: “Quarta dose subito, non bisogna aspettare”

Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato alla Salute, ospite della trasmissione The Breakfast Club, su Radio Capital, ha affermato: “Se una quota di persone over 60 non farà la quarta dose non vuol dire che la campagna vaccinale sarà un flop. Molte persone si stanno infettando ora o si sono infettati negli ultimi giorni, quindi non avranno bisogno di una dose aggiuntiva”.

“L’adesione alla campagna vaccinale ci sarà comunque – ha proseguito Sileri – e sarà anche superiore all’adesione standard della campagna vaccinale per l’influenza, per esempio. Molti temporeggiano per aspettare un vaccino aggiornato, che arriverà a ottobre. Io da medico non consiglio di aspettare. Questi vaccini funzionano molto bene contro la forma grave della malattia anche di quella dovuta alla variante Omicron. E questo è ciò verso cui dobbiamo tendere, cioé evitare la terapia intensiva soprattutto per chi ha fragilità”.

Sileri ha aggiunto: “Quando ci sarà la versione aggiornata avremo una nuova arma contro la diffusione del virus e anche contro le forme più lievi della malattia. Però al momento siamo anche fortunati, perché se anche le varianti sono molto diverse tra loro, i vaccini continuano a proteggerci dalla forma grave della malattia. Noi dobbiamo mettere in protezione coloro che con la diffusione del virus corrono più rischi: tutti coloro che sono sopra i 60 anni e quelle persone sotto i 60 anni con fragilità particolare. Se non rientriamo in queste categorie non abbiamo bisogno della quarta dose”.

