Covid-19, Pregliasco: “Quarta dose subito per reagire al virus”

Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università Statale di Milano, intervenuto a Radio 24, ha affermato: “Si deve reagire a questo virus e farlo nel modo più veloce possibile. Adesso c’è la questione di un vaccino narrato, in modo sbagliato, come vecchio e che in qualche modo non serve. Molti pensavano di scavallare l’estate. Ora questa fiammata di Omicron ha rilanciato un po’ di preoccupazione. Purtroppo alcuni medici portano avanti l’idea che ci sia l’esigenza assoluta di rinnovo del vaccino. Questo vaccino è dimostrato che dà un rialzo della risposta immunitaria quindi serve nei fragili, ora”.

Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, a proposito della quarta dose del vaccino anti-Covid ora raccomandata anche agli over 60, ha detto: “Questo virus cambia e quindi schiva l’immunità dovuta addirittura a guarigione. Questo virus continuerà nel suo tentativo di diffondersi diventando più contagioso e più buono. Bisogna immaginare onde come quelle di un sasso in uno stagno. E nuove varianti che si inseriranno e faranno si che una buona parte della popolazione non sarà più immune”.

Pregliasco prevede che “alivello europeo i dati emersi da modelli matematici dicono che ci saranno ancora due o tre settimane di crescita e poi un calo di questa onda. Ma dobbiamo almeno prevedere un’onda di risalta con l’insorgenza di nuove varianti con le condizioni invernali meteorologicamente favorevoli”.