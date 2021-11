Covid-19, Pregliasco: “Perché è meglio indossare la mascherina all’aperto”

Fabrizio Pregliasco, virologo, ha commentato la richiesta dei sindaci al Governo Draghi di reintrodurre l’obbligo di mascherina all’aperto.

Per l’esperto “reintrodurre l’obbligo di mascherina all’aperto ovunque è un modo per rilanciare in modo simbolico importante quella che è la problematica del rischio e l’incremento dei contagi da Covid-19”.

L’uso della mascherina “ha sicuramente una sua validità seppur sappiamo che negli ambienti aperti – ha ricordato l’esperto – il rischio è minore però se sei in una zona dello shopping e tu entri, esci, attendi, la durata dei contatti può essere elevata e secondo me è un elemento che richiama l’attenzione sullo stato attuale della situazione e sui comportamenti da tenere”.

Didattica a distanza con un solo contagiato in classe

Poi, sulla decisione del Governo di tornare alla didattica a distanza (DAD) con un solo contagiato in classe, Pregliasco ha detto: “Purtroppo in questo momento è necessario questo giro di vite sulla scuola. Ci sono tanti casi di Covid-19 se si fosse mantenuta la regola dei tre contagiati per tornare alla DAD, si sarebbe lasciato un focolaio un po’ troppo ampio”.

Vaccinazioni al via dal 23 dicembre per i bambini

Infine, a proposito dell’avvio delle vaccinazioni per i bambini da 5 a 11 anni dal 23 dicembre, Pregliasco ha detto: “Io spero in una grande adesione perché ai genitori dico: l’opzione è solo infettato o vaccinato. Questo è il destino nel medio periodo. Auspico in una decisione che auspicabilmente porti verso il vaccino che sicuramente è meglio perché l’infezione anche per i bimbi non è una passegiata. E in più con bambini vaccinati avremmo anche la scuola in sicurezza e al riparo dalla DAD”.

