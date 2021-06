Cosa succede al tuo corpo se non ti manca il magnesio

I benefici per la salute del magnesio non dovrebbero mai essere ignorati.

Normalmente si sente parlare dell’importanza del ferro e del calcio e delle vitamine C e D. Però, non si sente molto parlare però del magnesio e questo minerale, quando c’è carenza, può portare a gravi conseguenze per la salute.

Gli enzimi del nostro corpo, infatti, richiedono il magnesio per attivare le reazioni quotidiane: il magnesio si trova in oltre 300 diversi enzimi.

Funzione intestinale corretta

Nel tratto digestivo, il magnesio agisce come un coenzima: scompone il cibo e aiuta ad assimilare i nutrienti nelle cellule del corpo. L’acido cloridrico nello stomaco dipende anche dal magnesio per la sua produzione e assimilazione, così come dalla bile nel fegato.

Contrazione del muscolo cardiaco

Il magnesio aiuta a trasportare potassio, calcio e altri ioni attraverso le membrane cellulari e senza un’adeguata coordinazione e partecipazione del magnesio per aiutare questi nutrienti, il cuore non funzionerebbe correttamente. Questa funzione cruciale del magnesio aiuta a promuovere una contrazione muscolare sana e un ritmo cardiaco normale.

Rilassamento dei vasi sanguigni

Il magnesio è essenziale per il rilassamento muscolare. Le arterie e i vasi sanguigni sono costituiti principalmente da muscolatura liscia e questo muscolo si contrae e si rilassa come una pompa, permettendo al sangue di fluire attraverso il corpo. La ricerca ha dimostrato che il magnesio agisce rilassando i vasi sanguigni (vasodilatazione) e a ciò è associato un abbassamento della pressione sanguigna.

Regolazione dei livelli di zucchero nel sangue

Senza abbastanza magnesio nel corpo, si potrebbe essere inclini a sviluppare il diabete. La carenza di magnesio è stata direttamente collegata alla resistenza all’insulina e, quindi, aumenta le possibilità di diventare diabetici o di sviluppare altri problemi di salute cronici.

Corretta formazione di ossa e denti

Normalmente pensiamo solo al calcio quando si tratta di mantenere ossa e denti sani, tuttavia anche in questo caso il magnesio è un fattore importante. Circa la metà dell’apporto di magnesio del corpo è immagazzinato nelle ossa e aiuta a rafforzare la loro struttura con l’aiuto di vitamina D e calcio.

Creazione di ATP (molecole energetiche del corpo)

Il magnesio è essenziale per una corretta sintesi di ATP. L’ATP richiede il magnesio per essere stabile e, senza magnesio, l’ATP si scompone in altri componenti chiamati ADP e fosfato inorganico. Senza abbastanza magnesio, la nostra sintesi di ATP rallenta e non funziona come dovrebbe, il che può portare a seri problemi di salute.

Riduce il rischio di cancro

L’antiossidante più potente del corpo, il glutatione, richiede il magnesio per funzionare correttamente. Quando il magnesio è presente, il corpo può proteggersi adeguatamente da metalli pesanti, sostanze chimiche ambientali, pesticidi ed erbicidi, tutti fattori che determinano il rischio di sviluppare il cancro. In effetti, è stato scoperto che aumentare il magnesio a soli 100 mg in più al giorno riduce il rischio di una persona di sviluppare il cancro del colon-retto di circa il 13%. Fonte: DrFarrahMd.com.