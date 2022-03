Cosa succede al tuo corpo quando non bevi alcol per 28 giorni

Chi beve in media circa 9,5 litri di alcol all’anno non è dipendente dall’alcol. Gli piace bere solo quando è in compagnia e non in maniera eccessiva. A volta può capire che faccia anche una pausa di una settimana prima di bere nuovamente, magari un bicchiere di vino prima di andare a letto per alleviare lo stress.

Ora, cosa succederebbe al corpo di questa persona se smettesse di bere per 28 giorni?

Settimana 1

L’appetito sembra aumentare. In realtà, le persone mangiano molto di più se bevono alcolici. E quando smettono di bere, vogliono istintivamente tenere le mani occupate, di solito con il cibo. Quindi, è meglio sostituire il cibo con succo di frutta dopo aver smesso di bere.

Può aumentare la voglia di cibi dolci. L’alcol, in particolare il tipo dolce, può aumentare i livelli di zucchero nel sangue che, a sua volta, potrebbe creare voglie di zucchero. Ma persone diverse hanno reazioni diverse e alcune sperimentano una diminuzione dei livelli di zucchero. Questo è particolarmente pericoloso per le persone con il diabete.

È difficile avere un sonno di qualità dopo aver smesso di bere. Questo può anche essere vero per le persone che sono abituate a bere un drink prima di dormire così da prendere sonno più velocemente. Mentre l’alcol potrebbe fare addormentare più velocemente, diminuisce la qualità del sonno. Quindi, mentre ci si allontana dall’alcol, il sonno stesso non sarà profondo e alcune persone potrebbero anche avere degli incubi.

In alcuni casi, potrebbe svilupparsi il mal di testa, che è un segnale importante dei cambiamenti nel corpo nella fase di disintossicazione dall’alcol.

Settimana 2

Il fegato comincia a riprendersi. Quando le persone bevono alcolici regolarmente, le cellule del fegato muoiono. L’organo può recuperare ma è un processo molto lento. Meno una persona beve, più veloce sarà la sua guarigione.

Un altro forte motivatore è il cambiamento nel colore della pelle. L’alcol, infatti, interrompe la circolazione del sangue che porta alla mancanza di ossigeno nella pelle. Di conseguenza, l’alcol rende la pelle asciutta, portando alla comparsa di macchie di pigmento e rughe precoci.

La digestione comincia a migliorare. L’alcol aumenta la produzione di acido gastrico. In altre parole, lo stomaco ‘mangia’ lentamente. A proposito, questo è il motivo per cui le persone mangiano di più quando bevono alcolici.

Chi ha provarto a smettere di bere alcol ha affermato che, entro la seconda settimana, diventa molto più difficile rifiutare gli inviti per incontrare gli amici. Le persone sono molto entusiaste all’inizio ma poi hanno bisogno di molta forza di volontà.

Settimana 3

I segni evidenti del bere alcol (come le occhiaie e il gonfiore del viso) scompaiono. Questo perché il sistema urinario adesso può funzionare correttamente.

È più facile svegliarsi la mattina. Quando una persona è solo leggermente ubriaca, entra in una fase profonda del sonno, saltando immediatamente le fasi iniziali. E quando la concentrazione di alcol nel sangue diminuisce, il sonno non è più profondo e le persone si svegliano più spesso. Una volta che l’alcol è completamente fuori dal sistema, il ciclo del sonno torna ad essere naturale, il che rende più facile svegliarsi.

Bere diminuisce la produzione di saliva che influisce sulla condizione dei denti. Quindi, se si bevono alcolici, si ha un rischio minore di avere carie e lo smalto dei denti diventa più forte.

L’alcol non solo uccide il dolore ma anche i recettori del gusto e l’olfatto. Nel tempo, si recupera la capacità di annusare e gustare si recupera.

Settimana 4

Se una persona ha un peso extra, la massa corporea diminuisce drasticamente. I numeri sono individuali, ovviamente, ma in media sono circa 3-4 chilogrammi al mese. Più a lungo una persona non beve, più peso si perde.

L’alcol aumenta la pressione sanguigna. Se questo accade troppo spesso, c’è il rischio di sviluppare l’ipertensione. Le persone che non bevono alcolici non hanno questa condizione così spesso. Inoltre, diminuisce il rischio di sviluppare le malattie cardiovascolari.

Ecco, infine, i cambiamenti che possono accadere a una persona che non ha bevuto alcool in 220 giorni:

La pelle diventa molto più chiara. L’acne e l’irritazione scompaiono. Ciò accade perché l’equilibrio idrico nel corpo si normalizza e così anche la circolazione sanguigna. Il colore del viso diventa più uniforme e le macchie scompaiono.

