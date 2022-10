Come togliere l’acqua dall’orecchio: 5 trucchi da fare in casa

Per far uscire l'acqua dall'orecchio si possono praticare alcune misure in casa. Eccole su SaluteLab.

Per far uscire l’acqua dall’orecchio – e può succedere, ad esempio, dopo una nuotata in piscina o a mare – si possono praticare alcune misure in casa, come posizionare la punta dell’asciugamano nel condotto uditivo per assorbire il liquido.

È importante, però, non forzare nessuna delle misure che vi stiamo per elencare perché può aumentare il rischio di danni al condotto uditivo e compromettere l’udito.

Inoltre, se queste misure non dovessere funzionare o sono presenti sintomi come il dolore all’orecchio o una secrezione, l’ideale è consultare un otorinolaringoiatra per rimuovere correttamente l’acqua e iniziare il trattamento appropriato per alleviare i sintomi.

1. Inclina la testa

Inclina la testa sul lato dell’orecchio ostruito, trattieni quanta più aria possibile in bocca, quindi fai movimenti improvvisi della testa dalla posizione naturale per avvicinarla alla spalla.

Un’altra opzione è quella di inclinare la testa al lato dell’orecchio coperto e fare piccoli salti, in quanto possono favorire l’uscita dell’acqua.

2. Usa il bordo di un asciugamano

Metti l’estremità di un asciugamano nell’orecchio intasato per alcuni secondi, ma senza forzarlo nell’orecchio, solo per favorire l’assorbimento dell’acqua.

È importante che l’asciugamano non abbia residui di sabbia e che non sia umido, in quanto così è possibile evitare infezioni, oltre a garantire un maggiore effetto assorbente.

3. Usa un asciugacapelli

Utilizzare un asciugacapelli alla minima potenza e a pochi centimetri dal viso per asciugare l’orecchio. Nel caso di bambini, l’asciugacapelli deve essere utilizzato da un adulto per evitare un uso improprio dell’attrezzatura e il verificarsi di danni al condotto uditivo e all’orecchio.

4. Usa alcol isopropilico e aceto di mele

Applicare una goccia di una miscela composta da parti uguali di alcol isopropilico e aceto di mele all’interno dell’orecchio interessato. Poiché l’alcol evapora con il calore, asciugherà l’acqua nel condotto uditivo, mentre l’aceto avrà un’azione protettiva contro le infezioni.

Quando andare dal medico

È normale che i sintomi dell’acqua nell’orecchio, come dolore o perdita dell’udito, compaiano dopo essere andati in piscina o aver fatto la doccia, tuttavia, se compaiono quando l’area non è stata a contatto con l’acqua, può essere un segno di infezione e, pertanto, è importante consultare un medico.

