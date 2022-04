Cosa succede al nostro corpo quando beviamo l’aceto di mele prima di andare a letto

In pochi sanno che l'aceto di mele ha molti benefici per la salute. Ecco quali.

L’aceto di mele è un alimento che offre molti benefici per la salute. Ha un sapore pungente e intenso e viene utilizzato per tante ricette (condimenti per l’insalata, torte…).

Per via del suo gusto piuttosto forte – come apprendiamo da Drfarrahmd.com – si può mescolare l’aceto di mele con l’acqua o il tè. In realtà, ci sono molti modi per consumarlo.

Ora, bere l’aceto di mele prima di andare a letto è un modo per stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e facilitare il reflusso acido.

A tal proposito, ecco l’elenco dei benefici per la salute che si possono ottenere consumando l’aceto di mele prima di andare a dormire.

Trattamento per l’alitosi

L’alitosi è causato dalla presenza di molti batteri in bocca. L’aceto di mele può ucciderli e mantenere la bocca fresca durante la notte. Si consiglia di prendere un cucchiaio di aceto di mele prima di coricarsi.

Crampi alle gambe notturni ridotti

I crampi alle gambe sono molto probabilmente causati dalla mancanza di potassio.

L’aceto di mele contiene buone quantità di questo minerale. Si consiglia di mescolare 2 cucchiai di aceto di mele con un bicchiere di acqua tiepida e berlo prima di andare a letto ogni sera per ridurre i crampi.

Perdita di peso

Gli studi dimostrano che l’aceto di mele può prevenire l’accumulo di grasso. È stato dimostrato, infatti, che riduce l’appetito grazie alla pectina che rende il cervello ‘sazio’.

Invece di mangiare barrette di cioccolato e biscotti, mescolare un cucchiaino di aceto di sidro di mele con una tazza di acqua e berlo.

Mal di gola

L’aceto di mele ha proprietà antibatteriche naturali e crea un ambiente acido in cui i batteri responsabili del mal di gola non possono prosperare.

Un’ora prima di coricarsi, si suggerisce di diluire un cucchiaino di aceto di mele in un bicchiere di acqua calda e poi berlo. Mezz’ora dopo, assumere un altro cucchiaio.

Abbassa i livelli di zucchero nel sangue

L’aceto di sidro di mele abbassa i livelli di zucchero nel sangue aumentando la sensibilità all’insulina.

Se i livelli elevati di zucchero nel sangue sono un problema, si può provare a prendere in considerazione l’assunzione di due cucchiaini di aceto di sidro di mele prima di andare a letto. Tuttavia, se si stanno assumendo farmaci contro il diabete, è meglio prima consultare il proprio medico.

Previene l’indigestione

L’aceto di mele può combattere la nausea e l’indigestione. Tutto quello che bisogna fare è mescolare un cucchiaino di aceto di mele e di miele in un bicchiere di acqua tiepida. Bere il composto 30 minuti prima di coricarsi.

Preparazione

Ingredienti:

Aceto di sidro di mele biologico non filtrato;

Miele biologico (facoltativo);

Acqua (230 grammi)

Preparazione:

Versare mezzo cucchiaino di aceto di mele in 230 grammi di acqua e mescolare bene. Si può addolcire la bevanda aggiungendo un cucchiaino di miele. La miscela va bevuta almeno un’ora prima di andare a letto.

Comunque, si consiglia sempre di consultare il medico prima di provare queste cure naturali.

LEGGI ANCHE: Meglio mangiare le cipolle rosse o bianche?