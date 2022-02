Come faccio a capire se soffro di endometriosi?

L'endometriosi è una malattia invalidante che può colpire a tutte le età. La diagnosi è essenziale per riconoscere e affrontare la patologia.

L’endometriosi è una malattia invalidante che può colpire a tutte le età, spesso è sottovalutata e la diagnosi differenziale è essenziale per riconoscere e affrontare la patologia. Cerchiamo di conoscerla.

Endometriosi, cosa c’è da sapere

L’endometriosi è una malattia di cui si sente parlare sempre con maggiore frequenza, sono tante le donne a soffrirne ma tante altre a non riconoscere i segni e sintomi di questa condizione.

Clinicamente si parla di endometriosi quando cellule simili a quelle del rivestimento interno dell’utero (endometrio) si trovano anche in altre parti del corpo e queste cellule ogni mese andranno incontro a sanguinamento che non si riverserà all’esterno dell’utero restando ‘intrappolato’.

Si tratta di una condizione cronica e invalidante sia a livello fisico che psicologico, tra l’altro può indurre infertilità, affaticamento e problemi vescicali e intestinali.

Cosa comporta soffrire di endometriosi?

Dolore cronico

Stanchezza con conseguente mancanza di energia

Depressione che induce isolamento

Problemi nella sfera sessuale e nella relazione di coppia

Infertilità

Difficoltà nell’affrontare gli impegni quotidiani di vita

Quali sono i sintomi più comuni?

I sintomi non sono uguali per tutte le donne, variano per intensità e durata e sono:

Cicli dolorosi, abbondanti o irregolari

Dolore durante o dopo i rapporti

Infertilità

Le donne con endometriosi segnalano anche i seguenti sintomi:

Crampi premestruali

Dolore ovulatorio

Mal di schiena

Movimenti intestinali dolorosi

Dolore prima o dopo aver urinato

Cicli prolungati

Spotting premestruale

Irregolarità mestruali

Sanguinamenti rettali

Sangue nelle urine

Sintomi di intestino irritabile

Nausea

Letargia

Depressione

Facciamo notare che i sintomi riportati possono essere segnale di altre condizioni di salute quindi è bene parlare con il proprio medico di fiducia e inoltre, l’endometriosi non causa necessariamente infertilità, la capacità di avere figli può essere preservata tramite differenti trattamenti.

