Bassetti: “Contrastare il Covid-19 è impossibile”, ecco cosa consiglia

Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, intervistato dal Corriere della Sera, ha affermato che contrastare il Covid-19 è “impossibile. Come tentare di fermare un’onda con un castello di sabbia. Tanto più che, secondo l’Imperial College di Londra, sta per arrivare una sottovariante ancora più contagiosa, la BA 2.75, appena comparsa in India, forse la più contagiosa nella storia”.

Per Bassetti, quindi, dobbiamo “concentriamoci dove il virus fa più danni: i fragili per età e per patologia e immunodepressi”. Dovrebbero, pertanto, “usare la mascherina al chiuso, non in luoghi inappropriati. Ridicolo andare in spiaggia con naso e bocca coperti, significa sminuire l’importanza di questo strumento”.

L’allargamento della quarta dose ai 60enni significa “25 milioni di persone in più cui dedicarsi. Meglio decidere chi mettere in sicurezza organizzando bene e con chiarezza la campagna vaccinale, procedendo per gradi”.

Secondo Bassetti, poi, i positivi dovrebbero essere liberi di andare in giro, “raccomandando loro certi comportamenti. Cambiamo la norma dei 7 giorni a casa se sei vaccinato e 10 se non lo sei. Diciamo alla gente di non uscire finché sono presenti sintomi. Poi possono riprendere a circolare indossando la mascherina. In pratica è una sanatoria”.

Bassetti ha, infine, spiegato che “la popolazione ha una scorza immunitaria tale da offrire forte resistenza all’infezione. Il Covid è quello delle bare di Bergamo, delle rianimazioni intasate di pazienti intubati. Non è quello attuale”.

