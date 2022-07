Covid-19, Speranza: “Subito la quarta dose per gli over 60”

Roberto Speranza, ministro della Salute, nel suo intervento al congresso nazionale della UIL pensionati a Roma, ha detto che “la battaglia del Covid è ancora in corso e dobbiamo tutti insieme tenere un livello di attenzione e di prudenza. Proprio oggi le due istituzioni per noi internazionali di riferimento ECDC e EMA hanno aperto alla somministrazione del secondo richiamo, la quarta dose, anche alle persone over 60″.

Speranza ha aggiunto: “E proprio in queste ore, immediatamente, già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, le nostre circolari e le indicazioni, a questa determinazione dell’EMA e dell’ECDC. Quindi apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni”.

Speranza ha proseguito che “dobbiamo far capire ai più fragili, ai più anziani quanto sia importante il vaccino”, ricordando che “oggi abbiamo tanti casi ma meno ospedalizzazioni rispetto alla prima fase, il vaccino funziona, è sicuro. Il Covid c’è ancora ma siamo in una fase diversa”.

