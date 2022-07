Covid-19, Crisanti contro lo stop alla quarantena per i positivi

Andrea Crisanti, professore di microbiologia all’Università di Padova, intervistato da Fanpage.it, ha affermato che “Omicron ha la stessa virulenza della variante iniziale di Wuhan. Può causare gravi danni ai fragili: per questo lo stop alla quarantena per i positivi non sta né in cielo né in terra”.

L’esperto, nel dettaglio, ha detto: “Questa è una malattia che potenzialmente è in grado di causare gravi danni e la morte delle persone fragili. Se eliminiamo la quarantena per i positivi, di fatto ampliamo il rischio di esposizione di questi soggetti. Mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra, è una discussione non da paese civile”.

E ancora: “Ci troviamo in presenza di varianti ad altissima contagiosità, queste Omicron 4 e 5, che saturano lo spazio vitale costituito da persone suscettibili e di fatto diminuiscono col tempo. Lo abbiamo già visto in passato, non mi sorprende questa crescita della curva epidemiologica. Anche se io non parlerei di grandi ondate perché teniamo presente che la maggior parte della popolazione, o perché è guarita o perché è stata vaccinata, ora è relativamente protetta. E comunque meglio adesso questa ondata che in autunno”.

Crisanti ha concluso: “Non mi sento di dare consigli, perché una persona che va in vacanza ha ben altre aspettative. Quello che posso dire è di non partire se si è positivi perché si arreca un danno a se stessi e agli altri. La mascherina? Protegge per il tempo che la si usa. Se la si indossa sull’autobus ma poi la si toglie in discoteca o al bar non serve”.

