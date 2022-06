Cosa succede al nostro corpo quando mangiamo le banane?

Le banane sono un alimento sano e delizioso e una della frutta fresca più economica. Esse portano molti benefici per la salute.

Sebbene siano originari del sud-est asiatico, crescono in molti climi caldi, rendendoli disponibili in tutto il mondo. La varietà Cavendish, il tipo più comune che si trova nei negozi di alimentari, all’inizio si presenta come soda e verde ma diventa gialla, morbida e dolce man mano che matura.

Le banane contengono molti nutrienti essenziali e possono favorire la perdita di peso, la digestione e la salute del cuore.

I benefici

Sono parecchi i benefici per la salute legati al consumo delle banane:

Sono ricche di sostanze nutritive . Le banane contengono una discreta quantità di fibre e diversi antiossidanti. Una banana fornisce circa 112 calorie ed è composta quasi esclusivamente da acqua e carboidrati. Contengono poche proteine ​​e nessun grasso. I carboidrati nelle banane verdi e acerbe sono per lo più sotto forma di amido e amido resistente, un tipo di fibra indigeribile. Man mano che il frutto matura, il suo sapore diventa più dolce mentre il suo contenuto di fibre diminuisce).

