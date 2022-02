Dormire bene è fondamentale. Tuttavia, non pochi soffrono di insonnia. Ecco come provare a rimediare con metodi naturali.

Spesso si ha troppo poco tempo da dedicare al sonno. Eppure la National Sleep Foundation raccomanda di dormire dalle sette alle nove ore a notte (un americano dorme mediamente solo sei ore e 40 minuti).

Prima di precipitarsi in farmacia per acquistare un farmaco da banco per dormire, sarebbe meglio provare dei rimedi naturali. Questi sono più sicuri e hanno meno effetti collaterali rispetto ai farmaci da banco.

A tal proposito, ecco 8 rimedi naturali per dormire meglio:

Magnesio e calcio

Il magnesio e il calcio sono entrambi stimolatori del sonno e, se presi insieme, sono ancora più efficaci. Si consiglia di assumere 200 milligrammi di magnesio e 600 milligrammi di calcio ogni notte.

Lattuga selvatica

Questa pianta è efficace contro l’irrequietezza e aiuta a ridurre l’ansia (può essere di aiuto nella sindrome delle gambe senza riposo). Si consiglia di assumere un integratore di lattuga selvatica, dai 30 ai 120 milligrammi, prima di andare a letto.

Luppolo

Gli amanti della birra avranno senza dubbio già familiarità con l’effetto calmante del luppolo. L’estratto di luppolo è stato ampiamente usato come lieve sedativo per l’ansia e l’insonnia. Assumere dai 30 ai 120 milligrammi di estratto di luppolo prima di coricarsi.

Aromaterapia

Studi hanno dimostrato che la lavanda aiuta a conciliare il sonno. Si consigli di acquistare dell’essenze sotto forma di spray da spruzzare sul cuscino o nella zona di riposo.

Melatonina

La melatonina è l’ormone che controlla il sonno. Alcuni studi dimostrano che la melatonina è più efficace a basse dosi. Inoltre, dosi troppo elevate possano causare tossicità e aumentare il rischio di depressione o infertilità. Si consiglia di assumere dai 0,3 a 0,5 milligrammi di melatonina prima di coricarsi.

Yoga o meditazione

Lo yoga dolce (o stretching) può aiutare a dormire meglio.

L-teanina

Questo amminoacido, derivato dal tè verde, aiuta a mantenere una calma vigilanza durante il giorno ma anche un sonno più profondo durante la notte.

Tuttavia, il tè verde non contiene abbastanza L-teanina per aumentare significativamente i cicli REM. Si consiglia di acquistare L-teanina pura. La dose consigliata si aggira tra i 50 e i 200 milligrammi prima di andare a letto.

Valeriana

La valeriana è uno dei rimedi naturali più comuni per l’insonnia. Numerosi studi hanno scoperto che la valeriana migliora il sonno profondo, la velocità di addormentarsi e la qualità generale del sonno. Si consiglia di assumere dai 200 ai 800 milligrammi di valeriana prima di andare a letto.

