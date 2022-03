Tè verde, conosci i suoi tre effetti ‘magici’ sulla salute?

Il tè verde è una bevanda dalla reputazione impeccabile: si dice che aiuta a perdere peso e fa stare bene di salute.

E non si tratta di una ‘leggenda’, come dimostra un nuovo studio, pubblicato sulla rivista scientifica FASEB Journal.

La ricerca, condotta dai ricercatori del College of Food Science and Engineering (Cina), ha affermato che i benefici dimagranti e alla salute del tè verde sono reali e, grazie alla presenza in grandi quantità dell’ECGC (Gallato di epigallocatechina), un potente antiossidante, la bevanda migliora la salute mentale, limita gli effetti negativi del cibo spazzatura e riduce il rischio di essere resistenti all’insulina.

In particolare, lo studio sui roditori ha dimostrato che il consumo di tè verde limita “gli effetti deleteri dell’alimentazione occidentale, troppo ricca di grassi e zuccheri“, come si legge sul sito Pourquoidocteur.fr.

Di conseguenza, secondo i ricercatori, “l‘abitudine ancestrale di bere il tè verde potrebbe essere un’alternativa più efficace dei farmaci quando si tratta di lotta contro l’obesità, la resistenza all’insulina e ai disturbi della memoria“.

Attenzione, però: il tè verde non va consumato in maniera eccessiva (perché potrebbe essere tossico per il fegato) ma nella giusta misura.

