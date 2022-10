Conoscere i 10 sintomi che possono indicare un problema al cuore è importante per prevenire in tempo le malattie cardiache.

Sintomi come mancanza di respiro, stanchezza facile, palpitazioni, gonfiore alle caviglie o dolore toracico possono indicare condizioni cardiache come malattia coronarica o insufficienza cardiaca, che, se gravi, possono essere pericolose per la vita.

Tuttavia, poiché le malattie cardiache di solito si sviluppano nel tempo, è comune che i sintomi all’inizio non siano chiari e possano anche essere confusi con altri fattori, come la mancanza di forma fisica.

Pertanto, a volte le malattie cardiache finiscono per essere scoperte solo dopo le consultazioni di routine attraverso test come l’elettrocardiogramma (ECG) o lo stress test.

Ecco perché è importante conoscere i 10 sintomi che possono indicare problemi cardiaci.

Russare durante il sonno

Il russare può essere correlato a malattie cardiache come aritmie, insufficienza cardiaca e malattia coronarica. Oltre al russare, possono essere presenti anche altri sintomi come mancanza di respiro e dolore toracico da sforzo.

Mancanza di respiro

La mancanza di respiro di solito si manifesta con lo sforzo (ad esempio, salendo le scale) ma può essere più grave al punto da compromettere l’esecuzione delle attività quotidiane, come camminare o fare il bagno o anche a riposo.

Inoltre, la mancanza di respiro può peggiorare quando si è sdraiati e compromettere il sonno, facendo sì che la persona si svegli più volte durante la notte.

Dolore o fastidio al petto

Il dolore toracico è solitamente percepito come bruciore o senso di oppressione, che tende a peggiorare con lo sforzo o con lo sport. Di solito si allevia con il riposo, in circa 30-60 secondi.

Il dolore può verificarsi anche in periodi di stress o ansia e coinvolgere il braccio, il collo e la mascella, di solito sul lato sinistro del corpo, che possono essere un segno di un infarto.

Tosse secca e persistente

Una tosse secca può anche indicare problemi cardiaci quando è correlata a mancanza di respiro e/o peggio quando si è sdraiati.

Colore bluastro sulla punta delle dita

Il colore bluastro sulla punta delle dita è solitamente dovuto a una diminuzione dell’ossigeno nel sangue, che potrebbe indicare una malattia cardiaca come l’insufficienza cardiaca. In questi casi, sono anche comuni la mancanza di respiro e stanchezza.

Vertigini e svenimento

Vertigini e svenimenti possono indicare che il cuore ha difficoltà a pompare sangue in tutto il corpo.

Questi sono sintomi comuni nelle persone che hanno aritmie o insufficienza aortica. Di solito sono presenti anche altri sintomi come battito cardiaco accelerato, tosse, mancanza di respiro durante lo sforzo e dolore toracico.

Palpitazioni o battito cardiaco accelerato

Avere palpitazioni o battito cardiaco accelerato può essere un segno di aritmia, insufficienza cardiaca o malattia coronarica. Di solito, in questi casi, questi sintomi insorgono associati a mancanza di respiro, debolezza, vertigini, svenimento o dolore toracico.

Gonfiore alle gambe, alle caviglie o ai piedi

Gonfiore alle gambe, alle caviglie o ai piedi può indicare difficoltà nel pompare il sangue nel corpo, come nell’insufficienza cardiaca, che ostacola il ritorno del sangue dalle gambe, causando il gonfiore.

Stanchezza

La stanchezza è un altro sintomo comune dei problemi cardiaci, soprattutto quando si ripresenta spesso. Può iniziare a comparire durante l’esecuzione di attività che richiedono uno sforzo ma nel tempo è normale che inizi a influenzare le attività quotidiane, come camminare o fare il bagno.

Sudore freddo

Il sudore freddo, se accompagnato da un’intensa mancanza di respiro, stanchezza, dolore toracico o bruciore allo stomaco, può indicare problemi cardiaci come insufficienza cardiaca o malattia coronarica.

