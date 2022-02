10 modi per smettere di russare, consigli utili

Russare è fastidioso per sé e per chi ci dorme accanto. Ecco alcune soluzioni per evitare che questo accada.

L’amore abbatte qualsiasi barriera, sposta le montagne, attraversa gli oceani e cambia le vite. Non c’è nulla che l’amore non possa superare… tranne il russare, che è la terza causa più comune di divorzio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.

Per chi russa e chi condivide un letto con qualcuno che russa, ecco alcuni consigli e trucchi per provare a fare qualcosa di concreto per migliorare il riposo di entrambi.

DORMIRE DI LATO

Quando dormi sulla schiena, la base della lingua e il palato molle collassano fino alla parete posteriore della gola, ostruendo così la respirazione e causando il russare. Se dormi di lato, ciò ti potrebbe aiutare a mantenere la gola aperta e c’è una grande possibilità che il russare si fermi.

PERDERE PESO

Se sei in sovrappeso, i polmoni e il collo bloccano l’assunzione d’aria, causando il russare. Ma questo potrebbe essere l’ultimo dei tuoi problemi perché il sovrappeso aumenta anche le probabilità di soffrire di apnea notturna.

SOFFIARE IL NASO PRIMA DI ANDARE A LETTO

Respirare con la bocca causa spesso il russare, quindi è una buona idea provare a respirare con il naso. Per questo ti consigliamo di soffiarti il ​​naso molto bene e, se necessario, usa degli spray nasali per pulire le vie respiratorie prima di andare a letto. Un ulteriore vantaggio di questo consiglio è il miglioramento della qualità del sonno.

USARE I CEROTTI NASALI

Se tu o il tuo partner russate a causa della congestione nasale, potete provare a utilizzare i cerotti nasali che sollevano e aprono i passaggi nasali, migliorano la respirazione e aiutano a ridurre ed eliminare il russare.

CURARE IL SETTO NASALE DEVIATO, LA RINITE O ALTRO

Se nessuno di questi aiuti funziona, vai dal dottore. Il setto nasale storto, la sinusite cronica, una cisti e altri problemi medici possono essere la ragione per cui russi e il tuo medico ti può suggerire come trattarli.

USARE I TAPPI PER LE ORECCHIE

Se non funziona nulla e il tuo partner non vuole che avvenga un intervento medico, un’altra opzione è usare i tappi per le orecchie per aiutarti a dormire. Basta non usarli tutti i giorni perché le orecchie hanno bisogno di riposo.

RIMEDI NATURALI

Esistono un certo numero di antistaminici naturali, come le ortiche, che possono aiutare a curare il russare. Metti una tazza di foglie di ortica essiccata in circa due tazze di acqua bollente per 10-15 minuti e bevi il risultato prima di andare a letto. Anche il gargarismo con il tè alla menta prima di andare a letto può essere un valido aiuto.

PULIRE BENE LA CASA

Le allergie sono una delle principali cause del russare, quindi è molto importante pulire la tua casa spesso, specialmente la tua camera da letto.

ATTENZIONE ALL’ALIMENTAZIONE

Che ci crediate o no, questo ha molto a che fare con il russare. Evita i pasti pesanti e l’alcol prima di andare a dormire. L’alcol rilassa i muscoli della gola, rendendo più probabile il russare.

DORMIRE IN CAMERE SEPARATE

Dormire in camere separate può sembrare un po’ estrema come soluzione ma in definitiva è un modo efficace per entrambi per ottenere più ore di sonno e la garanzia che sarete attivi e raggianti il giorno successivo. Un’altra alternativa è quella di dormire sui lati opposti del letto: uno alla ‘testa’ e uno ai ‘piedi’.

Se non funziona niente, non disperare. C’è sempre la possibilità che nel tempo il partner si abituerà al russare…

LEGGI ANCHE: 5 alimenti per tenere sotto controllo la pressione sanguigna