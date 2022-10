Scopriamo insieme i 10 cibi più difficili da digerire.

Fritti

I fritti sono ricchi di grassi e possono causare la diarrea. Anche le salse ricche, i tagli di carne grassi e i dessert burrosi o cremosi possono causare problemi. Meglio optare per cibi arrostiti o al forno e salse leggere.

Agrumi

Gli agrumi, dal momento che sono ricchi di fibre e sono acidi, possono causare in alcune persone il mal di stomaco. Quindi, meglio limitare il consumo di arance, pompelmi e altri agrumi se la pancia sta avendo qualche problema.

Zucchero artificiale

Masticare troppa gomma senza zucchero a base di sorbitolo potrebbe causare crampi e diarrea. E il cibo preparato con questo dolcificante artificiale può provocare gli stessi problemi. La diarrea può essere conseguenza di 50 o più grammi di sorbitolo al giorno.

Troppa Fibra

Gli alimenti ricchi di carboidrati sani, come i cereali integrali e le verdure, fanno bene alla digestione. Ma se ne mangiamo molti, il sistema digestivo potrebbe avere difficoltà ad adattarsi. Il risultato: gas intestinale e gonfiore. Quindi, va aumentata gradualmente la quantità di fibre che consumiamo.

Fagioli

I fagioli sono ricchi di proteine e fibre sane ma contengono anche zuccheri difficili da digerire che causano gas intestinali e crampi e il corpo non ha enzimi che possono scomporli. I batteri nell’intestino fanno invece il lavoro, emettendo gas nel processo digestivo.

Il cavolo e i suoi ‘cugini’

Le verdure crucifere, come i broccoli e i cavoli, hanno gli stessi zuccheri che rendono i fagioli gassosi. L’alto contenuto di fibre può anche renderle difficili da digerire. Meglio cucinarle che mangiarle crudi.

Fruttosio

Gli alimenti addolciti con il fruttosio – comprese bibite gassate, caramelle, succhi di frutta e pasticcini – sono difficili da digerire per alcune persone. Ciò può portare a diarrea, gonfiore e crampi.

Cibi piccanti

Alcune persone hanno indigestione o bruciore di stomaco dopo avevre mangiato i cibi piccanti, specialmente quando si tratta di un pasto abbondante. Il colpevole? La capsaicina.

Latticini

Se i latticini provocano diarrea, gonfiore e gas, allora è, forse, per l’intolleranza al lattosio. Significa che non abbiamo un enzima che digerisce uno zucchero presente nel latte e in altre forme di latticini.

Menta piperita

La menta piperita può rilassare il muscolo nella parte superiore dello stomaco, che consente al cibo di tornare nell’esofago. Ciò può causare bruciore di stomaco.

