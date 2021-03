Vuoi rinforzare i tuoi capelli? Scopri come rimediare

Questo è un argomento che interessa sia uomini che donne: avere dei capelli splendenti non può che migliorare l'autostima! Scopri come rinforzarli.

Come rinforzare i capelli

Vorresti avere dei capelli morbidi, facili da gestire e soprattutto forti piuttosto che vederli spezzare tra le tue dita.

Sia che siano ricci o lisci o mossi, non importa, la fragilità dei capelli può colpire qualunque chioma. Ma ci sono dei fattori che non possono essere cambiati come la componente genetica, ereditaria o ormonale.

Tuttavia, esistono diversi trattamenti che possono aiutarti nel mantenere sani, forti e belli i tuoi capelli.

Usare le maschere ricostituenti

L’utilizzo delle maschere ricostituenti è molto diffuso soprattutto per la loro facilità d’impiego. Garantiscono i nutrienti ai capelli che ne assorbono il contenuto, li proteggono e li riparano se danneggiati.

Acquistate quelli adatti al vostro tipo di capello, possono essere costituiti da oli vegetali, burri e condizionanti (idratanti) sintetici.

Tuttavia, ci sono tre 2 di maschere che vogliamo consigliarvi, iniziamo con la prima:

1. Maschera al tuorlo d’uovo: il tuorlo d’uovo ha una composizione proteica simile a quella del follicolo pilifero e può stimolare la crescita dei capelli. Puoi prepararla a casa utilizzando 3 tuorli d’uovo e 3-4 cucchiai di olio di cocco lievemente riscaldato.

Mescola gli ingredienti, applica il composto sul cuoio capelluto e le radici, lascia riposare la maschera per 10-15 minuti al coperto indossando una cuffia da doccia. Trascorso il tempo, risciacqua con acqua tiepida.

2. Maschera all’aloe vera: ottima per i capelli sfibrati e rovinati, contiene la vitamina B12 e l’acido folico, alleati per la salute dei tuoi capelli: previene la caduta dei capelli, li nutre in profondità ed è un’antiforfora naturale.

Vuoi prepararla a casa? Tutto quello che ti serve:

2 foglie di aloe vera;

mezzo limone;

un contenitore / barattolo;

un coltello affilato;

un frullatore.

Procedimento:

1. Dalla vostra pianta di aloe vera, recidete due foglie tramite un coltello ben affilato (che avrete pulito con dell’alcool).

2. Rimuovete i bordi seghettati di entrambe le foglie.

3. Tagliate longitudinalmente la superficie superiore di ogni foglia fino a poterne estrarre la componente traslucida all’interno (gel).

4. Con cura, staccate il gel di aloe dalle foglie, per questo potete impiegare lo stesso coltello o un cucchiaio.

5. Raccogliete il gel di aloe e trasferitelo nella ciotola del frullatore insieme al succo di mezzo limone.

6. Frullate il composto per circa un minuto e trasferitelo in un contenitore.

7. Adesso la maschera è pronta per essere applicata sui tuoi capelli lavati. Fai assorbire l’aloe per 20 minuti e dopo risciacqua.

Rinforzare i capelli con una sana alimentazione

Tramite l’alimentazione introduciamo nel corpo dei nutrienti che vanno ad influire anche sulla salute dei capelli.

Per un’anticaduta naturale, nei tuoi pasti non dovrebbero mai mancare la vitamina A, B, D, E e lo zinco.

Se vuoi garantire una crescita sana ai tuoi capelli, non privarli dell’apporto proteico.

Gli alimenti che potresti mangiare sono:

uova;

pesce (in particolare sgombro e salmone);

noci e frutta secca;

carni magre;

spinaci.

