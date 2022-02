Perché le uova sono così importanti per la salute?

Le uova sono un alimento essenziale. Vi sveliamo perché sono importanti per la salute di ognuno di noi. Scoprilo.

Il World Egg Day è stato istituito alla conferenza IEC di Vienna nel 1996 quando si è deciso di celebrare la Giornata Mondiale dell’Uovo ogni anno il secondo venerdì di ottobre. L’idea alla base della giornata è sensibilizzare sul posto importante che le uova hanno nella nutrizione umana.

Le celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Uovo contribuiscono a ispirare, educare e informare sulla bontà dell’uovo.

Nella Giornata Mondiale dell’Uovo, molti Paesi in tutto il mondo organizzano attività entusiasmanti piene di avventura, divertimento e consapevolezza che promuovono i benefici delle uova per la salute umana e incoraggiano tutte le fasce d’età a partecipare.

PROTEINE

Per secoli, le uova hanno avuto un ruolo fondamentale nell’alimentazione delle famiglie in tutto il mondo. Sono un alimento imbattibile quando si tratta di versatilità e proteine ​​di alta qualità ad un prezzo molto conveniente. E sono anche un’ottima fonte di colina, essenziale per la memoria e lo sviluppo del cervello.

Le uova contengono molti degli ingredienti chiave per la vita. Le proteine ​​contenute nelle uova sono molto importanti nello sviluppo del cervello e dei muscoli, svolgono un ruolo chiave nella prevenzione delle malattie e contribuiscono al benessere generale.

IDEALE PER I BAMBINI

Le uova hanno la reputazione di essere ottime sia per gli adulti che per i bambini. Per uno sviluppo sano del cervello di un bambino, infatti, la colina presente nel tuorlo d’uovo è molto importante.

CIBO SANO

Le uova rappresentano un alimento sano, senza zuccheri, ricco di vitamine e sostanze nutritive. Gli studi hanno dimostrato il ruolo che le uova possono svolgere per regolare e mantenere il peso del bambino. Il consumo di alimenti a più alto contenuto proteico come le uova aumentano la pienezza dei bambini del 32%, la diminuzione della fame del 14% e il desiderio di mangiare del 30% rispetto a un pasto ricco di carboidrati. Quindi, le uova sono importanti anche per mantenere il peso.

Le uova, infine, sono un’ottima fonte di ferro e sono una fonte nutriente di proteine, grassi, vitamine A, D, E e B12 e colina.

LEGGI ANCHE: 5 erbe che aiutano la salute del tuo corpo