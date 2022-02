7 segni che indicano che il tuo corpo ha bisogno di acido folico

Secondo l’Institute of Medicine degli Stati Uniti, gli adulti dovrebbero consumare 400 microgrammi di acido folico al giorno. Questa sostanza, chiamata anche folato o vitamina B9, è cruciale per la nostra salute perché aiuta l’organismo a produrre e a riparare il DNA e a generare i globuli rossi.

Se al tuo corpo manca l’acido folico, potresti soffrire di alcuni sintomi e persino sviluppare l’anemia, una condizione in cui gli organi interni non ottengono l’ossigeno necessario per funzionare correttamente.

A tal proposito, ecco i segni più comuni che indicano la carenza di acido folico.

Problemi cognitivi

L’acido folico è molto importante per il sistema nervoso centrale. Se il tuo corpo non ha questa vitamina, puoi sviluppare problemi quali depressione, carenza di concentrazione, irritabilità e deficit di memoria. Se non trattata correttamente, un’assunzione insufficiente di folato può anche aumentare il rischio di sviluppare disturbi gravi come la demenza o l’Alzheimer.

Dolori

Nei casi gravi di anemia causati dalla carenza di acido folico, il cervello riceve meno ossigeno di quanto dovrebbe. Perciò, le arterie del cervello cominciano a gonfiarsi, generando i mal di testa. Tuttavia, il tuo cervello non è l’unico organo che risente della privazione di ossigeno. Puoi anche avvertire dolore nelle gambe e nel petto.

Pelle pallida

L’emoglobina, una proteina contenuta nei globuli rossi, è responsabile del trasporto dell’ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti del corpo. Quando al tuo corpo manca l’acido folico, non hai abbastanza globuli rossi (ed emoglobina) per fornire agli organi interni la necessaria quantità di ossigeno. Ciò può provocare sensazioni di debolezza muscolare, affaticamento, intorpidimento delle mani e dei piedi e la pelle pallida.

Respiro affannoso

Se ti accorgi di essere senza fiato quando fai cose che prima non ti hanno mai dato problemi del genere, significa che i livelli di ossigeno sono bassi perché il tuo corpo ha una carenza di globuli rossi. Oltre a questo sintomo, potresti anche avvertire un aumento della frequenza cardiaca e vertigini. Rischi anche di svenire.

Problemi digestivi

Sintomi gastrointestinali come nausea, vomito, mal di stomaco e diarrea dopo i pasti possono essere i primi segni che al tuo corpo manca l’acido folico. Oltre a ciò, nei casi più gravi, potresti anche soffrire di anoressia.

Piaghe sulla bocca e lingua gonfia

Questi sintomi di solito si verificano quando la mancanza di folato è piuttosto grave, quindi non dovresti trascurarli. La tua lingua può sembrare gonfia, rossa o lucida, in genere intorno alla punta e ai bordi. A causa della diminuzione dei globuli rossi, potresti anche avvertire dolore quando deglutisci o soffrire di mal di gola e stomatite.

Senso ridotto del gusto

Secondo alcuni studi, oltre alle ulcere sulla bocca, la carenza di acido folico può causare difficoltà nel degustare il cibo. Succede perché i recettori del gusto, le papille, non possono inviare messaggi al cervello tramite il sistema nervoso.

