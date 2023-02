Virus di Marburg, allarme in Guinea Equatoriale: cos’è?

Riunione d'emergenza dell'OMS per il virus di Marburg. Si segnalano casi in Guinea Equatoriale. Cos'è?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso noto che terrà una riunione d’emergenza oggi, mercoledì 15 febbraio, dopo che almeno nove persone sono morte in Guinea Equatoriale a causa della febbre emorragica di Marburg, appartenente alla stessa famiglia del virus Ebola.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità “convocherà una riunione urgente del Consorzio per il vaccino contro il virus di Marburg (MARVAC)… per discutere della nuova epidemia di virus di Marburg in Guinea Equatoriale”, ha dichiarato l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite in un comunicato.

Cos’è il virus di Marburg?

Il virus di Marburg è un virus altamente patogeno che appartiene alla famiglia Filoviridae, la stessa famiglia del virus Ebola. Il virus prende il nome dalla città di Marburg, in Germania, dove si è verificato il primo focolaio della malattia nel 1967.

Il virus di Marburg causa la febbre di Marburg, una malattia che provoca febbre alta, mal di testa, mal di stomaco, eruzioni cutanee e sanguinamento interno ed esterno. La febbre di Marburg è una malattia grave con una mortalità che può variare dal 24% al 88%, a seconda dell’epidemia e della qualità dell’assistenza sanitaria disponibile.

Il virus si trasmette attraverso il contatto con i fluidi corporei di una persona infetta, come il sangue, la saliva, il vomito, l’urina e le feci. Non esiste una cura specifica per la febbre di Marburg, ma i sintomi possono essere trattati per ridurre la gravità della malattia.

Il virus di Marburg è considerato una malattia rara e si verifica principalmente in Africa, anche se ci sono state occasionali epidemie in altre parti del mondo. La prevenzione della febbre di Marburg consiste nel limitare l’esposizione ai fluidi corporei di persone infette e nell’implementazione di misure di controllo delle infezioni.

