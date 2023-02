Mandorle sgusciate ritirate dal mercato: rischio aflatossine

Richiamate per rischio chimico alcune mandorle sgusciate per la “possibile presenza di aflatossine“, sostanze prodotte da alcuni funghi che si possono sviluppare durante la coltivazione, il raccolto e anche l’immagazzinamento di cereali come riso e granturco (il mais è la coltivazione più a rischio) e frutta a guscio, arachidi, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao.

Il fegato è il bersaglio principale. La decisione è pubblicata sul sito del Ministero della Salute, che rende noto il ritiro precauzionale di alcuni lotti.

Il richiamo riguarda in particolare i lotti 279/22; 280/22; 295/22 di mandorle sgusciate prodotti da ‘Almendras Lopez’ con marchio ‘I&D Srl’ e con sede dello stabilimento a Frattamaggiore (Napoli) nelle vaschette compostabili da 200-400 grammi.

Sempre per lo stesso produttore c’è il rischiamo dei lotti 277/22 e 291/22 nel secchiello da un chilogrammo. Sul provvedimento si spiega di non consumare questi prodotti e di “riportarli al punto vendita”.

Cosa sono le aflatossine?

Le aflatossine sono tossine prodotte da alcuni tipi di muffe, in particolare da alcune specie di Aspergillus. Queste sostanze sono altamente tossiche per gli animali e gli esseri umani, e possono causare gravi problemi di salute come il cancro al fegato, danni al sistema nervoso e al sistema immunitario, e altri disturbi.

Le aflatossine sono spesso presenti in alimenti come cereali, frutta secca, semi oleosi e spezie, soprattutto in ambienti caldi e umidi, e possono contaminare gli alimenti durante la produzione, la lavorazione e la conservazione. Per questo motivo, le aflatossine sono un importante problema di sicurezza alimentare e sono soggette a regolamentazione da parte delle autorità sanitarie.

