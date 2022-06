Valentina Ferragni soffre di insulino-resistenza, quale dieta segue?

Valentina Ferragni, sorella della celebre Chiara, dopo aver scoperto di soffrire di insulino-resistenza, su Instagram racconta la sua dieta. Scopriamola.

Valentina Ferragni e la dieta alimentare

Valentina Ferragni, nota influencer e sorella di Chiara Ferragni, è conosciuta da anni nel mondo della moda. Crea una sua linea di costumi denominata Milano Marittima. Fonda il Valentina Ferragni Studio, shop di gioielli interamente prodotti in Italia.

Tuttavia, non ha avuto remore a svelare di soffrire di insulino-resistenza e a parlare della sua dieta su Instagram.

Un regime alimentare che non è come potremmo immaginare, rigido o poco gustoso, anzi! Tra l’altro, la Ferragni ha modo di sperimentarsi in cucina.

Cos’è l’insulino-resistenza?

L’insulino-resistenza è una condizione che si viene a creare quando le cellule dell’organismo presentano una scarsa sensibilità all’insulina. Pertanto, il glucosio non riesce ad essere assorbito dalle stesse in risposta all’azione esercitata dall’ormone e rimane a livello ematico.

La diagnosi – per l’influencer – non è stata semplice motivo per cui ha deciso di renderla pubblica ed incoraggiare altre ragazze alla ricerca di questa di questa patologia. I sintomi sono:

spossatezza e sonnolenza;

senso di fame spropositato;

difficoltà di concentrazione;

problemi cardiovascolari, come l’aumento della pressione arteriosa;

innalzamento del colesterolo cattivo;

sovrappeso, poiché il fegato può convertire gli zuccheri in trigliceridi in eccesso;

diabete.

Esiste una cura?

Riferendoci all’insulino-resistenza parliamo di trattamento che si basa su:

Regolare attività fisica. Dimagrimento. Adozione di una dieta con moderato contenuto calorico e cibi a basso indice glicemico.

La dieta di Valentina Ferragni – infatti – è composta di cibi che permettono la diuresi, apporto di sali alimentari e controllo della glicemia, oltre che dei valori dell’insulina.

Cibi come calamari alla griglia e asparagi, prelibatezze che la Ferragni ha cucinato e postato sul suo profilo. Ma Valentina non disdegna neanche i pancake proteici (realizzati con albumi e fiocchi di avena).

