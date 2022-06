Vaiolo delle scimmie, pronte 10mila dosi del vaccino, la data della consegna

“Oggi firmerò un accordo per l’acquisto di 110mila dosi di vaccino contro il Vaiolo delle scimmie da poter fornire agli Stati membri con la prima consegna a partire dalla fine di giugno”.

Lo ha annunciato la commissaria UE alla salute, Stella Kyriakides, al suo arrivo al Consiglio UE Salute a Lussemburgo.

“Abbiamo attualmente 900 casi di Vaiolo delle scimmie all’interno dell’UE e circa 1400 casi in tutto il mondo. Questa è la prima volta che utilizziamo i fondi dell’Ue per acquistare vaccini che possiamo poi distribuire agli Stati membri. E questo mostra come cosa possiamo fare quando lavoriamo insieme e il potere di avere strutture in atto tali da poter rispondere immediatamente alla crisi come quella che abbiamo ora”, ha aggiunto.

Oggi i ministri della sanità dei 27 sono riuniti a Lussemburgo per fare il punto sulla pandemia da Covid-19, sulla situazione in Ucraina e le minacce alla salute dei cittadini europei.

Al Consiglio Salute partecipa anche il ministro Roberto Speranza, che oggi sarà anche a Bruxelles per la partita dell’acquisto comune di vaccini per il Vaiolo delle scimmie in Ue.

LEGGI ANCHE: Malattie sterilizzanti maschili e femminili, sai quali sono?