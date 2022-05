Covid-19, la previsione inquietante di Bill Gates sulla pandemia

A poco più di due anni dall’inizio della pandemia di Covid-19, “l’incubo è tutt’altro che finito”. Lo ritiene il miliardario americano Bill Gates.

In un’intervista concessa al Financial Times lunedì 2 maggio, a margine della pubblicazione oltre Atlantico del suo nuovo libro Come prevenire la prossima pandemia, il fondatore di Microsoft ha lanciato un avvertimento sotto forma di previsione sulla possibile comparsa di nuove varianti “ancora più virulente, contagiose e mortali” per l’uomo.

Già molto coinvolto nella pandemia di Covid-19 tramite la sua Bill and Melinda Gates Foundation che lavora per garantire un accesso equo alla vaccinazione in 200 Paesi, il filantropo ha dichiarato:”L’incubo è tutt’altro che finito. C’è un rischio superiore al 5% che si generi una variante ancora più virulenta, contagiosa e mortale”.

Bill Gates ha anche ricordato l’urgenza di produrre vaccini che blocchino l’infezione e mostrino una migliore durabilità: “Mi sembra assurdo vedere avvicinarsi questa tragedia senza mettere in atto i mezzi necessari per il bene dei cittadini di questo mondo. Gli importi investiti nei sistemi sanitari sono decisamente troppo bassi, il rischio di una pandemia non viene preso sul serio. Questo è tragico perché tutti questi soldi salvano vite. Una vita salvata costa meno di 1.000 dollari”.

“Non voglio essere pessimista, ma il rischio è ben al di sopra del 5% di vedere questa pandemia prendere una piega più seria. Non abbiamo neanche visto il peggio”, ha aggiunto Bill Gates, che propone nel suo libro la creazione di una cellula internazionale dedicata alla gestione delle crisi epidemiche, il GERM (Global Epidemic Response and Mobilization).

“Ciò di cui abbiamo bisogno è un’organizzazione globale ben finanziata, con un numero sufficiente di esperti a tempo pieno in tutti i campi necessari, credibili e autorevoli, il tutto in un’istituzione pubblica e con un mandato chiaro per concentrarsi sulla prevenzione della pandemia”.

Un investimento di cui ha anche già valutato il costo: “Ho stimato il costo di gestione del team GERM in circa 1 miliardo di dollari all’anno, per coprire gli stipendi di 3.000 persone più attrezzature, viaggi e altre spese. 1 miliardo di dollari all’anno è meno dello 0,1% della spesa globale annuale per la difesa”.

