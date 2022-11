Toxoplasmosi: sintomi, tipi e prevenzione

La toxoplasmosi è una malattia infettiva causata dal parassita Toxoplasma gondii, o T. gondii, che si trova nelle feci del gatto, nell’acqua o nella carne poco cotta (come maiale o agnello), contaminata dal parassita.

Il più delle volte, la toxoplasmosi non causa sintomi ma nel caso di persone con un sistema immunitario più debole possono comparire mal di gola, febbre e dolori muscolari.

La toxoplasmosi si trasmette principalmente mangiando cibi contaminati dalle cisti del parassita o attraverso il contatto con le feci di gatti infetti.

Inoltre, la toxoplasmosi può essere trasmessa da madre a figlio, tuttavia questo accade solo quando la malattia non viene diagnosticata durante la gravidanza o il trattamento non viene eseguito correttamente.

Sebbene non causi sintomi, è importante che la toxoplasmosi sia identificata e trattata correttamente per prevenire complicazioni, come cecità, convulsioni e persino morte.

Sintomi principali

I principali sintomi della toxoplasmosi:

Gonfiore sul corpo, specialmente nella regione del collo;

Febbre;

Dolore muscolare o articolare;

Stanchezza;

Mal di testa e mal di gola;

Macchie rosse sul corpo;

Difficoltà a vedere.

Nella maggior parte dei casi, la toxoplasmosi non causa sintomi, tuttavia quando l’immunità di una persona è più compromessa, possono manifestarsi. Quindi, i sintomi sono più comuni nelle persone sottoposte a chemioterapia per il cancro, che hanno subito recentemente un trapianto, quelle sieropositive o nelle donne in gravidanza.

Nei casi più gravi, la toxoplasmosi può compromettere il funzionamento di organi come polmoni, cuore, fegato e cervello, causando difficoltà respiratorie, tosse, forte mal di testa, vertigini, stanchezza eccessiva, sonnolenza, delirio e diminuzione della forza e del movimento del corpo.

Tipi di toxoplasmosi

Il Toxoplasma gondii può essere classificato in alcune tipologie a seconda dell’organo colpito dal parassita, le principali sono:

1. Toxoplasmosi oculare

La toxoplasmosi oculare si verifica quando il parassita raggiunge l’occhio e colpisce la retina, causando un’infiammazione che può portare alla cecità se non trattata in tempo.

Questa malattia può interessare entrambi gli occhi e il danno alla vista può essere diverso per ciascun occhio e possono verificarsi diminuzione della vista, arrossamento o dolore agli occhi.

Questa complicanza è più comune nel bambino a causa di un’infezione durante la gravidanza, soprattutto se il feto viene infettato all’inizio dello sviluppo ma si verifica anche nelle persone con un sistema immunitario più compromesso, sebbene sia raro.

2. Toxoplasmosi congenita

La toxoplasmosi in gravidanza provoca la toxoplasmosi congenita, ovvero quando il bambino viene infettato da questa malattia mentre è ancora nel grembo materno. La toxoplasmosi in gravidanza può portare a gravi conseguenze come malformazioni del feto, scarso peso alla nascita, parto prematuro, aborto spontaneo o morte del bambino alla nascita.

Le conseguenze per il bambino variano a seconda dell’età gestazionale in cui si è verificata l’infezione, con un rischio maggiore di complicanze quando l’infezione si manifesta più vicino alla fine della gravidanza, con un rischio maggiore di infiammazione oculare, ittero intenso, ingrossamento del fegato, anemia, alterazioni cardiache, convulsioni e alterazioni respiratorie. Inoltre, possono esserci cambiamenti neurologici, ritardo mentale, sordità, micro o macrocefalia.

3. Toxoplasmosi cerebrospinale

Questo tipo di toxoplasmosi è più frequente nelle persone con diagnosi di AIDS ed è solitamente correlato alla riattivazione delle cisti di T. gondii in persone che hanno un’infezione latente, cioè che sono state diagnosticate e trattate ma il parassita non è stato eliminato dal corpo, permettendogli di viaggiare nel sistema nervoso.

I sintomi principali di questo tipo di toxoplasmosi sono mal di testa, febbre, perdita della coordinazione muscolare, confusione mentale, convulsioni ed eccessiva stanchezza. Se non identificata e trattata, l’infezione può portare al coma ed essere pericolosa per la vita.

Prevenzione della toxoplasmosi

Per prevenire la toxoplasmosi è importante adottare alcune precauzioni, come ad esempio:

Consumare acqua potabile, filtrata o minerale;

Cuocere bene la carne ed evitare di mangiare carne poco cotta nei ristoranti;

Lavare accuratamente gli utensili da cucina in acqua calda e sapone, come taglieri o coltelli, dopo aver condito o tagliato la carne cruda, per evitare la contaminazione di altri alimenti;

Lavare bene frutta, verdura con acqua e sapone, oppure utilizzando una soluzione preparata con 1 litro di acqua e 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio o candeggina, e lasciare agire per circa 15 minuti;

Indossare i guanti quando si fa giardinaggio;

Evitare il contatto con le feci del gatto e indossare un guanto e una maschera quando si pulisce la lettiera e si raccolgono le feci.

LEGGI ANCHE: Come fare le punture?