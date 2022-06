Aborto spontaneo, altra conseguenza del forte caldo

Il forte caldo può essere causa di aborto spontaneo? La risposta a questa domanda arriva da un nuovo studio americano. Maggiori dettagli in questo articolo.

Aborto spontaneo e caldo

L’aborto spontaneo colpisce un numero considerevole di donne, si stima che il 15% delle gravidanze si concluda spontaneamente durante i primi cinque mesi. L’evento traumatico per i genitori di solito non ha un’origine chiaramente identificabile.

Un singolo aborto spontaneo non ha effetto sulle gravidanze successive, che spesso procedono senza intoppi, ma in una minoranza di donne gli aborti possono ripresentarsi. Sono considerati cronici quando si susseguono tre aborti prima delle 14 settimane di gravidanza. I ricercatori della Boston University School of Public Health hanno dimostrato che l’estate è la stagione in cui avvengono più aborti spontanei.

Il nuovo studio americano

Utilizzando i dati del NIH (National Institutes of Health) sulle interruzioni spontanee della gravidanza, gli studiosi hanno calcolato che durante il mese di agosto, il rischio di avere un aborto spontaneo prematuro (prima della 14a settimana di amenorrea) aumenta del 44% – e 31 % se consideriamo tutte le settimane di gravidanza – rispetto al mese di febbraio.

“Abbiamo scoperto che il rischio di aborto spontaneo, in particolare il rischio di aborto spontaneo precoce prima dell’ottava settimana di gestazione, era più alto in estate. Ora dobbiamo approfondire questo aspetto per capire quali tipi di esposizioni sono più prevalenti in estate e quali di queste esposizioni potrebbero spiegare l’aumento del rischio di aborto spontaneo.“, spiega la dott.ssa Amelia Wesselink, esperta di epidemiologia.

Una delle ipotesi favorite dai ricercatori è che l’esposizione prolungata al calore intenso sia la causa di questo aumento del rischio.

“Pochi studi hanno esaminato l’associazione tra calore e rischio di aborto spontaneo, quindi questo è sicuramente un argomento che richiede ulteriori approfondimenti“, aggiunge Wesselink. Al momento nessun collegamento è stato chiaramente stabilito, ma le temperature sono già state associate a un aumento del rischio di parto prematuro, basso peso alla nascita del bambino e morte alla nascita.

