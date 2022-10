Tiroide iperattiva: sintomi, cause e cura per l’ipertiroidismo

Una tiroide iperattiva, fenomeno noto anche coi nomi di ipertiroidismo o tireotossicosi, avviene quando la ghiandola tiroidea produce troppi ormoni tiroidei.

La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla nel collo, proprio davanti alla trachea: produce ormoni che influenzano aspetti come la frequenza cardiaca e la temperatura corporea. Troppi ormoni del genere possono causare condizioni spiacevoli e anche potenzialmente gravi tali da richiedere un trattamento.

Una tiroide iperattiva può colpire chiunque ma è circa 10 volte più comune nelle donne rispetto agli uomini e in genere si verifica tra i 20 e i 40 anni di età.

I sintomi di una tiroide iperattiva

Una tiroide iperattiva può determinare vari sintomi, tra cui:

nervosismo, ansia e irritabilità

sbalzi d’umore

difficoltà a dormire

stanchezza e debolezza persistenti

sensibilità al calore

gonfiore al collo da una ghiandola tiroidea ingrossata (gozzo)

frequenza cardiaca irregolare e/o insolitamente veloce (palpitazioni)

contrazioni o tremori

perdita di peso

Quando vedere un medico

Bisogna andare da un medico in caso di sindromi di ipertiroidismo che prescriverà un esame del sangue per capire lo stato del funzionamento della tiroide. Se il test dovesse dare come risultato la tiroide iperattiva, il medico potrebbe richiedere altre analisi per identificare la causa.

Come trattare la tiroide iperattiva

La tiroide iperattiva è solitamente curabile.

I principali trattamenti:

farmaco che impedisce alla tiroide di produrre troppi ormoni tiroidei.

trattamento con radioiodio – in cui un tipo di radioterapia viene utilizzato per distruggere le cellule della tiroide, riducendo la sua capacità di produrre ormoni tiroidei.

intervento chirurgico per rimuovere parte o tutta la tiroide, in modo che non produca più ormoni tiroidei.

Ognuno di questi trattamenti ha vantaggi e svantaggi. Ecco perché è necessario il consulto di uno specialista.

Cause di ipertiroidismo

Ci sono diversi motivi per cui la tiroide può diventare iperattiva.

Malattia di Graves – condizione in cui il sistema immunitario attacca e danneggia erroneamente la tiroide: circa 3 persone su 4 con tiroide iperattiva hanno il morbo di Graves.

Noduli alla tiroide : questo tessuto tiroideo extra può produrre ormoni tiroidei, causando livelli troppo alti

: questo tessuto tiroideo extra può produrre ormoni tiroidei, causando livelli troppo alti Alcuni medicinali come l’amiodarone, che può essere usato per trattare un battito cardiaco irregolare (aritmia).

