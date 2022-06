Solletico alle orecchie, sai quali sono le cause?

Il solletico alle orecchie può essere molto fastidioso. Quali sono le cause di questo fenomeno? Ve ne parliamo in questo articolo.

Solletico alle orecchie: perché?

Il solletico è un fenomeno generalmente fastidioso e non di meno quando si presenta alle orecchie. Questa sensazione può essere collegata a cause più o meno banali.

Quando il solletico alle orecchie è transitorio e scompare rapidamente senza ritornare, non deve essere motivo di preoccupazione. La situazione è diversa quando non è questo il caso. Infatti, una sensazione di solletico costante che si sposta e non scompare in poco tempo potrebbe segnalare una condizione che richiedere un intervento o un supporto medico.

Scopriamo quindi le principali cause del solletico alle orecchie.

Le cause

Una prima causa è collegata all’accumulo di cerume. Il cerume è una sostanza necessaria per proteggere le orecchie da sporco e batteri. Aiuta anche a pulire e lubrificare il condotto uditivo.Anche se è necessario per la salute dell’orecchio, il cerume a volte può accumularsi all’interno del condotto uditivo, causando la formazione di un blocco. Alcune persone riferiscono di provare una sensazione di solletico quando hanno un accumulo di cerume nelle orecchie.

Altri sintomi possono includere:

prurito

sensazione di pienezza nell’orecchio

acufene

udito ridotto

Anche una compromissione del funzionamento della tromba di Eustachio può provocare solletico alle orecchie. La tuba di Eustachio è un passaggio che collega la gola all’orecchio medio. Quando funziona correttamente, la tromba di Eustachio impedisce alla pressione dell’aria e al fluido di accumularsi nell’orecchio. Se questo piccolo passaggio si ostruisce, la tuba d’Eustachio presenta un funzionamento alterato. Infezioni e allergie possono causare questo malfunzionamento.

In questo caso, altri sintomi associati possono essere:

sensazione di pienezza nell’orecchio o nelle orecchie

sensazioni di schiocco o click

dolore

percezione del suono attutita

perdita di equilibrio occasionale

Infine, il solletico alle orecchie può essere causato da un insetto che si è inserito nel condotto uditivo. È un’eventualità rara, ma che occorre citare.

Altri sintomi collegati questa causa possono includere:

sensazione di pienezza nell’orecchio

sanguinamento

rigonfiamento

