Sciatalgia (o sciatica), cos’è? qual è la causa? come si cura?

La sciatalgia indica la presenza di un problema al nervo sciatico che si manifesta al livello della gamba. Può anche risolversi da solo oppure è necessario intervenire, in questo articolo troverai dei consigli pratici.

Sciatalgia, cosa c’è da sapere

La sciatalgia solitamente interessa un solo lato del corpo e si irradia lungo il percorso che compie il nervo sciatico in quanto si tratta di un’infiammazione del nervo stesso oppure di una sua compressione o irritazione.

Il nervo sciatico è il nervo più grande del corpo e controlla diversi muscoli della gamba, della coscia e del piede. Per questo il dolore si percepisce a livello di questa regione del corpo.

La sciatalgia – o sciatica – spesso viene confusa con il mal di schiena ma solitamente interessa un solo lato del corpo e inizia dalla parte bassa della schiena per estendersi fino ai piedi provocando dolore, debolezza, intorpidimento, formicolio, spasmi muscolari, sensazione di pesantezza alla gamba interessata, difficoltà a deambulare.

Non esiste una causa specifica della sciatalgia che potrebbe essere un sintomo di cause sottostanti come:

Spostamento di uno o più dischi intervertebrali

Restringimento del canale spinale con conseguente pressione sul nervo come nei casi di ernia del disco (nel 90% dei casi), sperone osseo o stenosi spinale lombare

Frattura pelvica o lussazione dell’anca

Rottura o deterioramento di uno o più dischi intervertebrali

Cattiva postura

Sedentarietà

Fumo: la nicotina può danneggiare il tessuto spinale, indebolire le ossa e accelerare l’usura dei dischi vertebrali

Tumori del canale spinale a livello lombare che comprimono il nervo sciatico

Interventi chirurgici: ad esempio di protesi all’anca

Età, tra i 30 e i 50 anni è maggiore il rischio di soffrire di sciatica

Obesità

Diabete: una delle complicanze

Disturbi ai nervi

Lesioni da trauma alla colonna lombare o al nervo sciatico (incidenti automobilistici, infortuni sportivi o cadute)

Osteoartrosi

Gravidanza

Stenosi spinale

Spondilolistesi

Sindrome del piriforme

Sindrome della cauda equina

Infezioni della colonna vertebrale

Indossare tacchi alti

Dormire su un materasso troppo duro o troppo morbido

Cisti ossee aneurismatiche

Endometriosi: la crescita del tessuto uterino al di fuori dell’utero può accumularsi nelle aree che circondano il nervo sciatico

Solitamente la sciatalgia si risolve da sola. Per alleviare il dolore si può applicare il ghiaccio per le prime 48-72 ore per poi utilizzare gli impacchi caldi. Per qualsiasi trattamento alternativo è bene rivolgersi al proprio medico curante.