Sanremo 2023, Amadeus: “Sono salutista e ipocondriaco”

“Sono salutista e anche ipocondriaco. Per paura di ammalarmi sto molto attento”.

Così Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, intervenendo ad un incontro dedicato alla prevenzione dei tumori organizzato a Casa Sanremo.

“Faccio tutti i controlli ogni anno e aspetto con più ansia i risultati delle analisi del sangue che i dati di ascolto”, ha confessato il 60enne.

Presenti all’incontro, intitolato #laprioritàseitu, il ministro della Salute Orazio Schillaci, la chirurga oncologa Giulia Veronesi, la direttrice day time Rai Simona Sala e la showgirl Samantha De Grenet. In collegamento anche Sara Simeoni, Pierdavide Carone e Dolcenera.

“Il messaggio che posso dare, nel mio piccolo, è: fate i controlli, seguite le indicazioni. Cerchiamo di volerci bene, facciamolo per noi e per chi ci sta vicino. Non sottovalutiamo le cose, non rimandiamo i controlli. Non diciamo ‘vabbè poi lo farò, poi vedrò…’: facciamolo adesso”, ha aggiunto amadeus.

“Io aspetto l’esito degli analisi del sangue con più ansia degli ascolti di Sanremo”, ha proseguito Amadeus, parlando della sua attenzione alla salute che ha imparato ad avere fin da piccolo, quando è stato ricoverato per una nefrite.

“Sono stato chiuso in casa per mesi e ho imparato l’importanza della prevenzione. Oggi non mangiare un piatto di patatine fritte non mi crea problemi – ha concluso – e non ho mai fumato”.

