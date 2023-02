Sanremo 2023, la richiesta: “esame tossicologico per Blanco”

“Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Ottimo spot: antimodello per i giovani”.

Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commenta su Facebook l’esibizione di Blanco che si è infuriato per problemi tecnici mentre cantava e ha distrutto gli addobbi floreali sul palco dell’Ariston.

Amadeus e Blanco

Cos’è successo?

Blanco, ospite della prima serata, a metà esibizione ha cominciato a distruggere gli arredi floreali sul palco. “Non mi sentivo in cuffia”, si è giustificato alla fine, mentre la sala ha iniziato a fischiarlo, “ma mi sono divertito lo stesso”. Strage di rose su tutto il proscenio e assistenti di palco al lavoro. Anche Gianni Morandi ha preso la scopa per togliere i fiori distrutti. “Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così”, ha chiosato Amadeus che inizialmente aveva pensato a una nuova esibizione del 19enne di Brescia ma poi ha dovuto ammettere l’assenza di condizioni.

“Hai combinato un guaio”, ha aggiunto Amadeus che, sbagliandosi, ha chiamato Blanco con il nome di Salmo.

Il giovane cantante si è infastidito per problemi tecnici che non gli permettevano di sentire la sua voce in cuffia durante l’esibizione del suo ultimo singolo L’Isola delle Rose. Quindi, ha cominciato a prendere a calci i fiori sul palco e la platea dell’Ariston lo ha subissato di fischi.

