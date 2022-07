Ansia sintomatica, quali sono i campanelli d’allarme?

L’ansia è uno stato emotivo comune, ma che in alcune persone può portare ad una compromissione della qualità della vita. Quali sono i sintomi più comuni?

Perché sono ansioso?

Tutti abbiamo provato ansia almeno una volta nella vita. In effetti, l’ansia è una risposta normale a eventi di vita stressanti come quando affrontiamo un trasferimento, l’inizio di un nuovo lavoro o quando si è in difficoltà economica. In questo caso si parla di ansia fisiologica.

Tuttavia, quando i sintomi dell’ansia diventano esagerati rispetto agli eventi che li hanno innescati, oppure si manifestano in senza di un evento stressante, iniziano a interferire con la qualità della vita del soggetto. Ciò potrebbe essere segno della presenza di un disturbo d’ansia.

I disturbi d’ansia possono essere debilitanti, ma le persone possono imparare a gestirli con l’aiuto adeguato di un professionista della salute mentale. Riconoscere i sintomi è il primo passo.

Vediamo insieme quali sono i sintomi comuni di un disturbo d’ansia.

Quali sono i sintomi dell’ansia?

L’ansia sintomatica può manifestarsi attraverso:

La presenza di preoccupazioni eccessive . Uno dei sintomi più comuni di un disturbo d’ansia, che porta ad uno stato di preoccupazione sproporzionato rispetto gli eventi o alle situazioni quotidiane.

. Uno dei sintomi più comuni di un disturbo d’ansia, che porta ad uno stato di preoccupazione sproporzionato rispetto gli eventi o alle situazioni quotidiane. L’agitazione. L’ansia si associa ad uno stato di agitazione che può associarsi a tachicardia, sudore alle mani, tremori alle mani e sensazione di bocca asciutta. Questi sintomi si verificano perché il cervello crede di aver percepito un pericolo e sta preparando il corpo a reagire alla minaccia.

L’ansia si associa ad uno stato di agitazione che può associarsi a tachicardia, sudore alle mani, tremori alle mani e sensazione di bocca asciutta. Questi sintomi si verificano perché il cervello crede di aver percepito un pericolo e sta preparando il corpo a reagire alla minaccia. L’irrequietezza. Altro sintomo comune dell’ansia, specialmente nei bambini e negli adolescenti.

Altro sintomo comune dell’ansia, specialmente nei bambini e negli adolescenti. L’affaticamento. Sentirsi spesso affaticati può essere sintomo di disturbo d’ansia generalizzato. Alcune persone provano stanchezza a seguito di un attacco di ansia, mentre altre possono sentirsi affaticati quasi sempre. Non è chiaro se l’ affaticamento sia dovuto ad altri sintomi comuni dell’ansia, come l’insonnia o la tensione muscolare, o se possa essere correlato agli effetti ormonali dell’ansia cronica. È importante notare che la stanchezza può anche essere un segno di depressione o altre condizioni mediche, quindi la fatica da sola non è sufficiente per diagnosticare un disturbo d’ansia.

Sentirsi spesso affaticati può essere sintomo di disturbo d’ansia generalizzato. Alcune persone provano stanchezza a seguito di un attacco di ansia, mentre altre possono sentirsi affaticati quasi sempre. Non è chiaro se l’ affaticamento sia dovuto ad altri sintomi comuni dell’ansia, come l’insonnia o la tensione muscolare, o se possa essere correlato agli effetti ormonali dell’ansia cronica. È importante notare che la stanchezza può anche essere un segno di depressione o altre condizioni mediche, quindi la fatica da sola non è sufficiente per diagnosticare un disturbo d’ansia. Difficoltà di concentrazione. Molte persone con ansia riferiscono di avere difficoltà a concentrarsi.

Molte persone con ansia riferiscono di avere difficoltà a concentrarsi. L’irritabilità. La maggior parte delle persone con disturbi d’ansia sperimenta anche un’eccessiva irritabilità.

La maggior parte delle persone con disturbi d’ansia sperimenta anche un’eccessiva irritabilità. Tensione muscolare. Altro sintomo comune in chi soffre d’ansia.

Altro sintomo comune in chi soffre d’ansia. Disturbi del sonno. Le persone molto ansiose sperimentano spesso disturbi del sonno. Ad esempio, possono ritrovarsi a svegliarsi nel cuore della notte o avere difficoltà ad addormentarsi.

