Sanremo 2022, e se Amadeus dovesse risultare positivo al Covid-19?

Questa sera 1 febbraio si apre il sipario di Sanremo 2022 e per il secondo anno consecutivo sarà Amadeus il conduttore e Direttore artistico di questo evento nazionale.

Durante la prima serata forse non ci sarà nessuna ‘spalla’ ad affiancarlo (l’anno scorso era stato Fiorello a condurlo insieme a lui tra una battuta e l’altra), sarà una sorpresa. L’emergenza del coronavirus non risparmia nessuno, se anche Amadeus dovesse risultare positivo, chi condurrà al suo posto?

‘Non c’è un piano B’, Sanremo è davvero impreparato ad un’eventuale positività di Amadeus?

Per il terzo anno consecutivo Amadeus, Direttore artistico e conduttore di Sanremo 2022, si trova a fronteggiare l’emergenza coronavirus all’interno del Festival. Non è un’impresa facile, soprattutto perché questo virus non risparmia nessuno e la variante Omicron si diffonde con estrema facilità.

E questa è una preoccupazione per molti ma non sembra esserlo per Amadeus: in caso di positività? “Se prendo il Covid restate qui tutti con me per dieci giorni“, ha scherzato.

Da queste parole si deduce che no, non esiste un piano B per la sostituzione di Amadeus in caso di positività al Covid-19 o almeno, non è stato reso ufficiale dalla Rai. Tuttavia, circolano delle voci in rete: Antonella Clerici, la bionda, potrebbe prendere il suo posto.

L’acclamata conduttrice televisiva italiana è già stata al timone della kermesse musicale per due volte.

“Il piano B è pronto. Secondo TvBlog, sono arrivati a Sanremo Antonella Clerici e il regista Fabrizio Guttuso Alaimo per sostituire Amadeus e Stefano Vicario in caso di positività al covid19. Questa settimana È Sempre Mezzogiorno andrà in onda registrato”, si legge su Twitter, dove si dà ormai per scontata la registrazione del programma della Clerici.

La presentatrice di Rai 1 ha fatto presto a smentire le voci tramite un tweet: “Ma no tesoro! Solo Guttuso. Io sempre in diretta a È Sempre Mezzogiorno“, ha replicato.

