Il tumore al colon è una delle neoplasie più frequenti. Ma quali sono i primi sintomi del tumore al colon? Leggete l’articolo per saperne di più.

Tumore al colon e fattori di rischio

Il tumore al colon è una forma di neoplasia molto frequente in uomini e donne dei paesi occidentali. Esso è un cancro che colpisce i tessuti del colon o del retto. Il colon e il retto sono quegli organi che costituiscono la parte inferiore del sistema digestivo.

Tra i fattori di rischio per lo sviluppo del tumore al colon ricordiamo:

Avere più di 50 anni

Avere una storia clinica di malattie intestinali

Avere una storia familiare di cancro del colon-retto

Presenza di sindromi genetiche, come la poliposi adenomatosa familiare (FAP)

Sovrappeso o obesità

Abitudine del fumo

Tendenza all’abuso di alcolici

Presenza di diabete di tipo 2

Avere uno stile di vita sedentario.

I sintomi, il trattamento e le prospettive per il cancro del colon dipendono generalmente dallo stadio in cui si trova il cancro quando viene diagnosticato per la prima volta. La prevenzione, quindi, gioca un ruolo fondamentale per affrontare la patologia e risulta altresì importante la diagnosi precoce.

Nel prossimo paragrafo parleremo dei primi sintomi legati alla presenza di un tumore al colon.

Sintomi precoci

Ecco una lista dei sintomi precoci di questa neoplasia:

Anemia, che compare in modo improvviso. Essa comporta una sensazione di affetti amento, stanchezza e debolezza continuativa.

Cambiamenti nelle abitudini intestinali , che si manifestano attraverso diarrea o stipsi.

, che si manifestano attraverso diarrea o stipsi. Sangue nelle feci , può presentarsi anche in aso di tumore al colon, oltre che in diverse altre patologie (colite, morbo di Crohn, ecc).

, può presentarsi anche in aso di tumore al colon, oltre che in diverse altre patologie (colite, morbo di Crohn, ecc). Dolori addominali , di insorgenza improvvisa e persistenti.

, di insorgenza improvvisa e persistenti. Vomito , che si manifesta senza un motivo, in maniera involontaria e persistente

, che si manifesta senza un motivo, in maniera involontaria e persistente Flatulenza eccessiva , legata ai cambiamenti della flora batterica intestinale.

, legata ai cambiamenti della flora batterica intestinale. Dolore addominale, anche se questo è sintomo assai comune, c’è da dire che qualora dovesse i

anche se questo è sintomo assai comune, c’è da dire che qualora dovesse i Improvvisa e repentina perdita di peso corporeo, dovuta alla mancanza di appetito. nel caso di tumore al colon vi è una carenza di appetito e di conseguenza perdita di peso.

